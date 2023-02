Medikamente aus Paderborn für verletzte Ukrainer

Schmerzmittel, Verbandsmaterial, Insulin, Skalpelle, OP-Masken, Decken und Rollstühle: Im Feldlazarett bei Kiew warten nach Aussage des Paderborners Oliver Berendes mehr als 270 Kriegsverletzte händeringend auf Hilfsgüter. Es fehle am Nötigsten, um Schussverletzungen oder Verletzungen durch Granatsplitter zu versorgen. Derzeit bereitet er gemeinsam mit der Organisation Stützpfeiler den nächsten Transport vor.

Der Paderborner Oliver Berendes (rechts) hat für ein Feldlazarett in der Nähe von Kiew Medikamente und andere Hilfsgüter gebracht. Die Spenden nahmen eine Oberärztin (links) und eine Rettungsassistentin dankend entgegen.

Erst vor einer Woche ist Oliver Berendes nach dem jüngsten Hilfstransport aus der Ukraine zurückgekommen. Es war zugleich ein Wiedersehen mit Angehörigen seiner Frau, die in der Armee gegen die russische Invasion kämpfen. Eine Tante ist hingegen vermisst: Seit Beginn der Angriffe vor einem Jahr gebe es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Die Familie sei sehr besorgt.

„Als wir in der vergangenen Woche die Hilfsmaterialien geliefert haben, fiel im Lazarett ständig der Strom aus. Wir mussten mit der Taschenlampe im Mund arbeiten. Wir haben einige Patienten versorgt – Soldaten, aber auch verletzte Zivilisten. Es gab mehrfach Luftalarm. Wir haben gesehen, wie Raketen geflogen sind“, sagt der Paderborner.

Seine jüngste Fahrt in das vom Krieg schwer getroffenen Land habe ihn tief beeindruckt, berichtet der Rettungshelfer der Johanniter. Er hofft jetzt, dass sich viele Paderborner an der nächsten Spendensammlung beteiligen. Die Vorbereitungen laufen.

Es gebe bereits Spenden von Kliniken aus der Region OWL, die Ultraschallgeräte abgegeben hätten. Doch auch jeder gebrauchte Erste-Hilfe-Kasten aus dem Auto, dessen Haltbarkeitsdatum abgelaufen sei, könne bei der Versorgung von Opfern Leben retten, betont er. Es fehle besonders an Schmerzmedikamenten, Rollstühlen, Verbandsmaterialien, Infusionen und Kochsalzlösungen. Auch WC-Stühle würden benötigt. Diesmal werde ein größerer Konvoi vom Verein Stützpfeiler mit Unterstützung des Paderborner Unternehmers Maik Menke auf die Beine gestellt. Bislang habe man mindestens sieben Rettungswagen, drei Löschfahrzeuge sowie 280 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine gebracht, sagt Berendes. Die Hilfsbereitschaft der Deutschen, insbesondere der Paderborner, sei großartig.

Wer den Menschen in der Ukraine mit Sach- oder Geldspenden helfen möchte, sollte sich per Mail an den Verein wenden: [email protected]ützpfeiler.org