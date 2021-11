Mehr als 1000 Kinder machen beim Adventskalender in den Rathausfenstern mit

Paderborn

Bereits zum 24. Mal hat die Stadt Paderborn alle dritten und vierten Klassen der Grundschulen zur Teilnahme am jährlichen Malwettbewerb für den Rathaus Adventskalender eingeladen. Gefragt waren winter- und weihnachtliche Motive in möglichst kräftigen Farben. 70 Klassen von 19 Schulen beteiligten sich am Wettbewerb.

