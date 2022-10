Mehr als 450 neue Kurse bei der Volkshochschule Paderborn

So bietet nach Angaben der VHS beispielsweise der Kursus „Teatime Talk“ entspannte englische Konversation bei einer traditionellen Teestunde, die Intensivwoche Französisch führt schnell und systematisch in die französische Sprache ein und im Kurs „Tarde de cine en español“ werden Kurzfilme zur Vertiefung der Sprache genutzt. Fans ostasiatischer Sprachen kommen bei der Veranstaltung „Zusammen in Vielfalt: Drei ostasiatische Sprachen im Portrait“ auf ihre Kosten. Die muttersprachlichen Kursleiter stellen die Sprachen Chinesisch, Japanisch und Koreanisch mit den Basics zu Lautung und Schrift, ersten Redewendungen und Wissenswertem zu Kultur in einem kurzweiligen Überblick vor. Abgerundet wird das Sprachenportfolio mit einem Französisch-Konversationskurs, einem Bildungsurlaub Englisch sowie einem Wochenendkurs Niederländisch für Teilnehmende mit guten Vorkenntnissen.

Auch im Fachbereich IT/Berufliche Bildung starten wieder Kurse zur Qualifikationserweiterung wie etwa „Computer-Basiswissen – Grundlagen intensiv“, „Working out Loud (WOL) – Einführung in die agile Kommunikationsmethode“, „Starterbaukasten Existenzgründung – Wie mache ich mich selbstständig“ oder auch „Interkulturelle Sensibilisierung für den Berufsalltag“.

Um das Alleinstellungsmerkmal Pader, mit dem sich die Stadt Paderborn unter dem Titel „Stadt.Mensch.Fluss“ um das Europäische Kulturerbesiegel beworben hat, geht es in der Vortragsveranstaltung „Urbane Wasserlandschaft Paderborn“. Prof. Dr. Michael Ströhmer, von der Universität Paderborn referiert über das Narrativ „Urbane Wasserlandschaft Paderborn - ein Ökosystem im Fluss der Zeit“. Eine Diskussion am Ende des Vortrags bietet Raum zum Austausch.

Wer gemeinsam mit anderen eine Baugemeinschaft gründen möchten, findet Beratung und Austausch mit Gleichgesinnten in der kostenlosen Informationsreihe zu Bau- und Wohngruppenprojekten, in der verschiedene Baugruppenprojekte in Deutschland wie das geplante Projekt der Baugemeinschaft Helene-Lange in Paderborn vorgestellt werden.

Spezielle Referate werden sich zudem mit dem Holz-Hybridbau, den verschiedenen Gesellschaftsformen sowie der Finanzierung beschäftigen. Das für Baugruppen wichtige Thema der Gruppenfindung und Coaching wird von einer erfahrenen Projektentwicklerin für gemeinschaftliche Wohnprojekte aus Bielefeld begleitet. Abschließend wird eine Baugenossenschaft aus Kassel aus erster Hand über ihr im Bau befindliches Gemeinschaftsbauprojekt berichten. Nach dem Kursus besteht die Möglichkeit, engagiert an dem Projekt bei weiteren Treffen mitzuarbeiten.

Zwei Multimediashows für Reiselustige

Last but not least entführen zwei Multimediashows Reiselustige und landeskundliche Interessierte in ferne Welten und bringen Sonne in den grauen werdenden Herbst. Der Paderborner „National Geographic“-Fotograf Dieter Schonlau und seine Frau Sandra Hanke, die praktisch im Regenwald zu Hause sind, präsentieren mit „Borneo“ die drittgrößte Insel der Welt, die auch als „Arche Noah der Artenvielfalt“ bezeichnet wird. Spektakuläre Bilder, spannende Geschichten und auch eine beeindruckende Geräuschkulisse sollen diesen Live-Vortrag zu einem Erlebnis machen.

Wer es beschaulicher mag, findet sicher Entspannung und Anregung im Multimediavortrag von Michael Stuka und Claudia Ahrenbeck über das „Zauberhafte Südtirol“. Es ist der Mix aus mediterraner Vegetation, schroffer Bergwelt und kulinarischen Spezialitäten, weshalb so viele Naturverbundene in Südtirol ein wahres Paradies auf Erden sehen.

Mehr Informationen zu den vorab aufgeführten und allen weiteren Kursen gibt es unter www.vhs-paderborn.de.