Mehr als nur Pötte: Der Libori-Pottmarkt ist legendär

Paderborn

Von der Decke hängt weißer Schnee, in der ersten Reihe stehen Krippenfiguren und von oben baumeln Christbaumkugeln mit Engels- und Sternmotiven. Es riecht nach Holz und fast könnte man in Weihnachtsstimmung verfallen. Aber nur fast, denn draußen sind es 30 Grad und wir haben Ende Juli. Durch die Glockenklänge des Doms wird man zurückgeholt in die Gegenwart: Wir befinden uns auf dem legendären Paderborner Libori-Pottmarkt.

Von Katharina Freise