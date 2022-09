Mehr Lern-Lust dank „Sterne“-App

Für 200.000 Euro: Ludwig-Erhard-Berufskolleg will neue Wege bei der Motivation von Schülern gehen

Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut und der Firma Adesso Mobile Solutions, einem führenden Anbieter für App-Entwicklung, hat das Paderborner Berufskolleg das Projekt „Sterne“-App ins Leben gerufen. Gefördert wird das Vorhaben von der Osthushenrich-Stiftung mit 136.000 Euro. Mit den weiteren Projektpartnern steht am Ende ein Gesamtvolumen von fast 200.000 Euro zur Verfügung, teilt der Kreis mit.

Man müsse neue Wege finden, um Schülerinnen und Schüler zu begeistern, berichtet Projektleiter Stefan Werth, der am Berufskolleg unterrichtet. Die fortwährende Krisenzeit mit Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Klimawandel hätte bei vielen Jugendlichen zu mannigfaltigen Problemen geführt, zu Lethargie, Ziellosigkeit, Überforderung und Stress. Hinzu komme bei einigen das Gefühl geringer Wertschätzung und fehlender Sichtbarkeit. „Da wollen wir mit der App anknüpfen!“

„Das Schlagwort heißt Gamification“, erklärt Felix Möbus von der App-Schmiede Adesso Mobile Solutions. Die geplante Smartphone-App für iOS und Android setze auf ähnliche Anreize wie ein Computerspiel. Ein Perspektivwechsel sei nötig: „Der Köder muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch!“ So sollen die Nutzer, auch Lehrer, für geleistete Aufgaben virtuelle Sterne erhalten, Motivation und Spaß eine wichtige Rolle spielen. Auch freischaltbare Level oder freiwillige Herausforderungen seien als Belohnungen denkbar.

Stellten die Pläne für die Motivations-App vor (von links): René Weitzenbürger, Claudia Holle, Ralf Jansmann, Dr. Thim Frederik Strothmann, Felix Möbus, Sebastian Leuer, Dr. Stefan Dziwok, Annette Mühlenhoff, André Wernhardt und Caroline Just. Im Vordergrund: Landrat Christoph Rüther, Schüler Boris Matveev und Projektleiter Stefan Werth. Foto: Jörn Hannemann

Auch für andere Schulen interessant

Wie das alles am Ende konkret ausschauen wird, ist momentan aber sehr vage. Dieses und nächstes Jahr steht die Entwicklung an, 2023 und 2024 soll eine Pilotklasse die App testen und weiterentwicklen, 2024 und 2025 könnte die fertige App laut Zeitplan allen Klassen und eventuell auch weiteren Berufskollegs und Schulen angeboten werden.

Um Mobbing konsequent auszuschließen, soll bei der App mit Rankings und Vergleichen äußerst vorsichtig umgegangen werden. Das ist insbesondere dem Ideengeber für die App, André Wernhardt, der zugleich Schulsozialarbeiter am LEBK ist, wichtig. Das Fraunhofer-Institut will auf sichere Server für die sensiblen Daten achten, aber auch bei den Schülern ein Bewusstsein dafür schaffen, betont Mitarbeiter Dr. Stefan Dziwok. Ob es auch ein Bewertungsportal für Lehrer geben wird, das an anderen Stellen im Internet für Unmut unter den Lehrkräften sorgte? Eher nicht, sagt Stefan Werth, aber irgendeine Form der Rückmeldung, vielleicht auch Lob für Lehrkräfte, könne er sich gut vorstellen.

Fest steht für Landrat Christoph Rüther nur eines: „Für die App werden wir von den Schülern keine Gebühren verlangen!“

Viele Eltern von Schülern kennen bereits die Anton-App, die ebenfalls mit Sternen gestellte Unterrichtsaufgaben belohnt. Die Paderborner App soll jedoch noch umfassender und persönlicher werden, hieß es bei einer Pressekonferenz. So etwas gebe es bislang in Deutschland noch nicht. „Das kann ein großer Wurf für uns als Bildungsregion werden. Das Kollegium schreitet richtig mutig voran“, sagt Schuldezernentin Annette Mühlenhoff. „Die Begeisterung ist bei allen Beteiligten zu spüren und wird mit Expertise begleitet“, betont Claudia Holle von der Osthushenrich-Stiftung. „Ein Super-Projekt - auch wenn der Ausgang noch sehr offen ist. “