Mehr Tempo 30 für Paderborn

Parents for Future fordern Entscheidungsfreiheit bei der Anordnung von Tempolimits

Paderborn

Mehr Tempo-30-Zonen für Paderborn: Das fordert die Initiative „Parents for Future“ und wird dabei von Pro Grün, Greenpeace, BUND und Biohaus-Stiftung unterstützt. Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität befasst sich am Dienstag, 13. Dezember, mit einem entsprechenden Bürgerantrag. Darin wird gefordert, dass sich Paderborn der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ anschließt. Parents for Future geht davon aus, dass dem Bürgerantrag zugestimmt wird.