Mehrheit im Paderborner Umweltausschuss ist für Baumschutzsatzung

Eine weitere Hürde auf dem Weg zur Einführung einer neuen Baumschutzsatzung in Paderborn ist genommen. Mit Mehrheit haben die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität am Mittwochabend dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zugestimmt.

Sollte auch der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 29. September, dafür sein, würde die Satzung zum 1. Oktober in Kraft treten. Mit entsprechenden Folgen: Würde es danach zu Ordnungswidrigkeiten kommen, müssten Bürger in schweren Fällen mit Geldbußen von bis zu 50.000 Euro rechnen.