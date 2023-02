Mehrjährige Haftstrafen nach Überfall auf Netto-Markt in Paderborn

Am Ende des Verfahrens vor dem Paderborner Landgericht um den Überfall auf einen Netto-Markt in Paderborn im Oktober 2021 — mutmaßlich unter Drogeneinfluss — besprachen die beiden Angeklagten (22 und 21) noch einiges mit ihren Anwältinnen. Zuvor hatte die große Jugendkammer mit sieben Jahren und drei Monaten sowie mit drei Jahren und zwei Monaten deutliche höhere Gesamtstrafen verkündet, als die beiden Männer gehofft hatten. Aus Sicht der Kammer war jedoch erwiesen: „Sie hatten die ganz große Sause geplant“, sagte Richterin Nicole Klein.

Wegen eines Überfalls auf diesen Netto-Markt an der Jahnstraße in Paderborn sind zwei junge Männer zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Am dritten Prozesstag gab es noch viele Punkte für die Kammer zu berücksichtigen. Beispielsweise in Bezug auf die Frage, welche Rolle der 22-Jährige aus Bielefeld bei dem Überfall auf den Netto-Markt gespielt hatte. Und ob er jetzt aus dem Maßregelvollzug in Marsberg herausgenommen werden soll oder nicht.