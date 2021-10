Meilensteine des HNF

Kanzler, Agentenautos, Promihandys und der Aufbruch ins All: Das Paderborner Computermuseum hat schon viel erlebt

Paderborn

Im Kino hat Daniel Craig als James Bond zurzeit „keine Zeit zu sterben“. Er und sein Aston Martin schießen wild um sich. An den Bond-Film „Der Morgen stirbt nie“ (1997) erinnerte das Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn im Herbst und Winter 2005 in seiner Ausstellung „Mata Hari, James Bond und Co“.

Von Dietmar Kemper