Meisterleistung des Paderborner Theaters

„Niemals aufgeben, niemals kapitulieren!“ Wer das in diesen Tagen hört, denkt unweigerlich an den Abwehrkampf der ukrainischen Soldaten gegen die russischen Invasoren. Dass dieses Motto auch im friedlichen Alltag jungen Menschen dabei helfen kann, scheinbar unüberwindliche Hürden zu nehmen, zeigt das Weihnachtsmärchen des Paderborner Theaters.

Die Aufforderung „Niemals aufgeben, niemals kapitulieren“ durchzieht leitmotivartig „Peterchens Mondfahrt – Mission Käferbein“, das Stück für Kinder ab sechs Jahre, das am 3. NovemberPremiere im Großen Haus hatte. 161 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Sankt Michael erlebten eine Abenteuergeschichte, in der die Kinder Peter und Lizzy und der Maikäfer Rufus Sumsemann über sich hinauswachsen.

MEHR ZUM THEMA Stück dreht sich um Käfer Sumsemann und ist für Kinder ab sechs Jahre „Peterchens Mondfahrt“ ist Weihnachtsmärchen am Paderborner Theater

Sie halten zusammen, überwinden ihre Ängste und erfüllen ihre Mission – wahrlich eine zeitlose Botschaft, für Kinder genauso ermutigend wie für Erwachsene, in friedlichen Zeiten ebenso angebracht wie in kriegerischen.

Wunderbar phantasievoll inszeniert

Die Leiterin der Kinder- und Jugendsparte (Jott), Paulina Neukampf, hat die von Inken Böhack und Jan Pröhl modernisierte Fassung des Klassikers von Gerdt Bernhard von Bassewitz wunderbar phantasievoll inszeniert. Zum Auftakt ist die „Star Wars“-Titelmelodie zu hören, dann heben Lizzy, Peter und Sumsemann im leuchtenden Stockbett vom Boden ab, um sich auf den Weg zum Mondmann zu machen. Sumsemann hat nur fünf Beine, das sechste befindet sich angeblich auf dem Mondberg. Da darf es nicht bleiben, finden Lizzy und Peter.

Endgegner auf dem Trampolin

Unterwegs trifft das Trio auf den Sandmann, der Sandkuchen und Sandwiches isst und Sand auf die Erde wirft, um deren Bewohner in süße Träume zu versetzen. Die Schicksalsgemeinschaft landet auf dem stachelpilzartigen Planeten des Milchstraßenkoordinators Cosmo, der die Abenteurer auf die Mondrakete aufmerksam macht, die sie auf den Mondberg katapultiert. Dort wartet wie in einem Videospiel der Endgegner. Obwohl in eine glänzende Rüstung gehüllt, schießt der Mondmann aber nicht wild um sich, sondern hüpft unentwegt auf einem Trampolin. Er sucht nicht Gegner, sondern Freunde, er will kuscheln, nicht kämpfen. Und so besiegt ihn nicht Munition, sondern Liebe.

All das wird wunderschön in Szene gesetzt. Mascha Bischoff (Bühne und Kostüme) hat ihre Sache großartig gemacht, die Kinder im Großen Haus kommen aus dem Staunen nicht heraus. Funkelnde Sterne, seltsame Wesen, verfremdete Stimmen, Donner, Nebel, Ballons, Blasen, Videoeinspieler, der Mond und die Erde ganz nah: Technisch nutzt das Theater viele Möglichkeiten, um die Phantasie der kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer zu überfluten. Und so fallen der fünfjährigen Leoni zuerst „die schönen Bilder“ ein, als sie nach der Aufführung gefragt wird, was ihr besonders gut gefallen hat.

Auch die Nebenfiguren glänzen

Aber nicht nur das Drumherum stimmte. Dem Ensemble war von der ersten Minute an die Spielfreude anzumerken. Den Hauptdarstellern Marsha Maria Miessner (Lizzy), Lukas Koller (Peter) und Fabian Jung (Sumsemann) genauo so wie den Nebenfiguren Julia Katharina Braun (Sandmann und Mondmann) und Janek Biedermann (Cosmo, Trillian und Scotty), die mehr als nur Nebendarsteller sind. Bei ihnen ist nicht nur der Mund in Bewegung, sondern auch Arme und Beine.

„Peterchens Mondfahrt – Mission Käferbein“ ist ein wunderschönes Weihnachtsmärchen, hervorragend gespielt von einem kleinen Theater, das zu Großem in der Lage ist. 35 Vorstellungen sind geplant, möglichst viele Kinder sollten sie sehen. Außer einer Fülle von Eindrücken nehmen sie als Geschenk eine Bastelanleitung für eine Mondrakete mit nach Hause. Und wenn es mit dem Falten nicht sofort klappt: „niemals aufgeben, niemals kapitulieren! “