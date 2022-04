Melanie Große-Bley neu im Vorstand

Sie habe die DFG in den drei Jahren ihrer Tätigkeit als Vorstandsmitglied tatkräftig unterstützt. „Insbesondere Musikveranstaltungen und die Organisation der Strasbourg-Fahrt lagen ihr am Herzen“, würdigte die DFG ihr Engagement. Das neue Online-Format „Soirée francophone en ligne“ rief sie ins Leben, das sie auch weiterhin anbieten möchte.

Als neues Vorstandsmitglied wurde einstimmig Melanie Große-Bley, engagierte Französischlehrerin am Pelizäus-Gymnasium mit vielen Frankreichkenntnissen und -erfahrungen, gewählt.

Zuvor hatte die alte und neue Vorsitzende Birgit Kelliger an die Veranstaltungen des Jahres 2021 erinnert, die coronabedingt oftmals online stattfanden. „Dennoch gab es ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Programm, das Mitglieder und Interessierte vom Sofa aus genießen konnten“, lautete ihr Fazit.

Der Verein verzeichnete rückblickend meist alters- und umzugsbedingte Austritte aber auch einige Verstorbene. Hier seien besonders die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Brigitte Barkhoff und Lotti Behringer und Helmut Wild, von 1989 bis 1995 Vorsitzender der DFG Paderborn, zu nennen. Die Deutsch-Französische Gesellschaft sei zwar ein mitgliederstarker Verein in Paderborn, aber dennoch stets auf der Suche nach Frankreichliebhabern. „Man muss auch nicht unbedingt Französisch sprechen können“, wirbt die DFG.

Vorsitzende Birgit Kelliger wies noch auf die Veranstaltungen der kommenden Monate hin. Erwähnenswert seien hier besonders der Vortrag von Prof. Dr. Henri Ménudier zu „Frankreich nach den Wahlen“ an diesem Dienstag, 26. April, der Vorlesewettbewerb der Schulen am 30. April, die Einführung in das Boule-Spiel am 8. Mai um 18.30 Uhr im Haxterpark, der Stammtisch in französischer Sprache am 3. Mai, sowie die „Fête de la Musique“ am 21. Juni.

Im Anschluss an die Formalien stellte Dr. Ingo Grabowsky, Museumsdirektor der Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur die 800-jährige Geschichte des Klosters Dalheim vor, das von 2005 bis 2010 zum Museum umgebaut wurde. Dieses bietet fast jährlich große Ausstellungen wie z.B. die Ausstellung „Verschwörungstheorien früher und heute“ (2019/20) und „Leonardo da Vinci: Das letzte Abendmahl“ (2021/22). Am 13. Mai 2022 werde die Ausstellung „Latein. Tot oder lebendig?“ eröffnet, erfuhren die DFG-Mitglieder.

Zum Ende des Abends ließen sie sich bei netten Gesprächen ein leckeres Käse-Buffet schmecken, welches das Team des Hotels Aspethera servierte.

www.dfg-paderborn.de