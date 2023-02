Metallkunst im Herzen Paderborns

Paderborn

„Ich habe seitdem so viele Visitenkarten verteilt wie noch nie“, stellt Ilgar Sheydayev zufrieden fest. Seit Dezember hat der Künstler seine eigene Galerie in dem Gebäude am Kamp, in dem früher die Löwen-Apotheke untergebracht war. Ilgar Sheydayev spricht von einem „perfekten Standort“ und bedankt sich bei Zahnarzt Christian Koch.