Mettwurst und Schokolade gegen das Heimweh

Firmen aus dem Kreis Paderborn unterstützen die Aktion Gelbe Schleife und sammeln Geld für Soldaten und Soldatinnen des Panzerbataillon 203 in Litauen. Weitere Unterstützer dieser Weihnachtsaktion werden gesucht.

Unterstützen bereits die Gelbe-Schleife-Aktion (von links): David Lohse (Kreisvorsitzender Reservisten Paderborn und Höxter), Kerstin Vieregge (CDU-Bundestagsabgeordnete), Ulrich Happe (Baustoffmarkt Happe), Carsten Linnemann (CDU-Bundestagsabgeordneter), Hauptmann Krahn (Panzerbataillon 203), Michael Dreier (Bürgermeister der Stadt Paderborn), Thomas Lehr (Marktkauf Detmolder Straße), Thomas Weiffen (Vors. Reservisten Paderborn), Ferdinand Goeken (FI BE GO GmbH) und Initiatorin Ursula Dalhoff (Blauzwirn Manufaktur).

Um das Heimweh der Soldatinnen und Soldaten in der kalten Jahreszeit und über die Weihnachtsfeiertage etwas zu lindern, unterstützen mehrere Unternehmer und Unternehmerinnen aus dem Kreis Paderborn die Aktion „Gelbe Schleife“. Sie sollen Adventspakete mit Spekulatius, Schokolade, aber auch Mettwurst bekommen. Das alles soll den harten Auslandseinsatz etwas versüßen.

Etwa 260 Soldatinnen und Soldaten des Panzerbataillons 203 sowie aus weiteren Verbänden der Panzerbrigade 21 „Lipperland“ in Augustdorf stellen seit Sommer 2022 das

Kampftruppenbataillon des multinationalen NATO-Gefechtsverbandes in Litauen. 2017 übernahm die Bundeswehr die Führung des Gefechtsverbandes, die Präsenz der Truppen des atlantischen Verteidigungsbündnisses wurde dort erhöht.

Die Augustdorfer Soldaten werden in der 12. Rotation für sechs Monate an der NATO-Mission bis Januar 2023 in Litauen teilnehmen.

Es werden noch Unternehmen gesucht, die sich an der Aktion „Gelbe Schleife“ mit Geldspenden oder auch mit kleinen Geschenken für die Weihnachtszeit beteiligen möchten. Die Bewerber können sich bis 11. November melden. Weitere Informationen zu der Aktion gibt es bei Lukas Dalhoff unter Tel. 0151/23064166 oder per E-Mail an [email protected]