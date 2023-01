Mia, Noah und Liam sind die beliebtesten Vornamen in Paderborn

Mia, Noah und Liam sind die beliebtesten Vornamen des vergangenen Jahres in Paderborn. Insgesamt wurden 2022 34 Mädchen mit dem Namen Mia geboren.

Der Name Noah, der bei den Jungen 2021 allein an der Spitze stand, war 2022 genauso beliebt wie der Name Liam. Die beiden beliebtesten männlichen Vornamen wurden jeweils 24 Mal gewählt.

Noah belegt seit 2020 Platz 1 der beliebtesten männlichen Vornamen. 2015, 2017, 2018 und 2019 war Ben der beliebteste Vorname. Bei den weiblichen Vornamen führte 2021 Emilia die Rangliste der beliebtesten Namen an. 2020 war es wie 2022 Mia.

Insgesamt 2860 Kinder erblickten 2022 das Licht der Welt. Neben 2104 Kindern mit einem Vornamen erhielten 694 Kinder noch einen zweiten, 57 einen dritten und fünf Kinder sogar mehr als drei Vornamen. Die Liste mit den beliebtesten Zweitnamen 2022 führen Marie und Maximilian an.

Alle Statistiken, die das Standesamt seit 2009 beurkundet hat, können auf dem digitalen Serviceportal der Stadt Paderborn unter www.mein-digiport.de eingesehen werden.