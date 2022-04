Michael Dreier: „Wir werden das Stadthaus bauen“

Paderborns Bürgermeister zur Kostenexplosion am Bau, zur Mobilitätswende und zum Klima im Rat

Trotz der höchsten Baustoff-Preissteigerungen seit 1949 will Paderborns Bürgermeister Michael Dreier am Neubau der Stadtverwaltung festhalten. Das erklärte er im Gespräch mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Darin äußerte er sich auch zum angespannten Klima im Rat und zum Integrierten Mobilitätskonzept (IMOK). Dreier verspricht: „Wir werden das Auto nicht aus der Innenstadt verbannen. Paderborn wird es auch in Zukunft nicht ohne Autos geben.“

Von Ingo Schmitz