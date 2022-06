Michael Patrick Kelly kommt mit seiner Friedensglocke nach Paderborn

Die Ausstellung wird vom Bonifatiuswerk gemeinsam mit dem Sänger und Künstler präsentiert und zeigt nicht nur die Friedensglocke, sondern auch Fotografien und gemalte Bilder von Michael Patrick Kelly sowie weitere Exponate.

Der 44-Jährige, den eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Bonifatiuswerk verbindet, wird zudem am Mittwoch, 27. Juli, um 18.30 Uhr an einem internationalen Friedensgebet unter dem Leitwort „#PeaceOnEarth – Statements, Musik und Gebet für den Frieden“ in Kooperation mit dem Metropolitankapitel im Hohen Dom zu Paderborn teilnehmen. Dabei wird auch die 470 Kilogramm schwere Glocke zum Einsatz kommen. Das Friedensgebet wird von Domradio.de live im Web-TV übertragen und auch auf einer LED-Leinwand vor dem Dom zu sehen sein. Karten für die Veranstaltung sind vom 1. Juli an unter der E-Mail-Adresse peacebell@bonifatiuswerk.de bestellbar. Nähere Informationen dazu wird es auf der Internetseite www.bonifatiuswerk.de/peacebell geben.

Friedensthematik in besonderer Weise aufgreifen

Angesichts des Krieges in der Ukraine und der Vielzahl kriegerischer Konflikte weltweit wolle das katholische Hilfswerk mit Sitz in Paderborn die Friedensthematik während des Libori-Festes in diesem Jahr in besonderer Weise aufgreifen, heißt es. Ebenfalls mitwirken beim Friedensgebet #PeaceOnEarth werden die palästinensisch-israelische Friedensaktivistin Nabila Espanioly aus Nazaret, Trägerin des Aachener Friedenspreises, und der Apostolische Exarch für katholische Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien, Bischof Dr. Bohdan Dzyurakh. Das Friedensgebet wird musikalisch von einer Schola der Paderborner Dommusik unter der Leitung von Domkapellmeister Thomas Berning, Domorganist Tobias Aehlig und Saxophonist Uli Lettermann begleitet.

Michael Patrick Kelly hat die Friedensglocke selbst gegossen. Mit dem Projekt möchte er darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, sich von Radikalismus und Gewalt abzuwenden. Foto: artstar-Verlag

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden mehr als 150.000 Glocken beschlagnahmt und eingeschmolzen, um Waffen herzustellen. Michael Patrick Kelly hat diesen Prozess umgekehrt und aus Kriegsschrott die #PeaceBell gegossen. Der 44-Jährige will mit dem Projekt darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, sich von Radikalismus und Gewalt abzuwenden. „In einer Welt voller Aufruhr und Krieg warnt uns die Friedensglocke, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Ihr Klang erinnert uns, was es zu bewahren gilt: gegenseitigen Respekt und Zusammenhalt“, sagt Kelly, der die Glocke mit auf seine Konzerte nimmt, um damit Schweigeminuten für den Frieden einzuläuten.

In der Gaukirche wird nicht nur die Friedensglocke zu sehen sein. Gezeigt werden auch eine Dokumentation über ihren Entstehungsprozess, die aus dem Projekt entstandenen Kunst-Editionen sowie von Michael Patrick Kelly gemalte Bilder und Grafiken, die vor allem in den 1990er Jahren entstanden sind. Die Ausstellung ist am Samstag, 23. Juli, von 12 bis 20 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr sowie an den übrigen Tagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 27. Juli, bleibt die Ausstellung zwischen 14 und 16 Uhr geschlossen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Mit dem Erlös unterstützen Michael Patrick Kelly und das Bonifatiuswerk ein Projekt zugunsten geflüchteter Waisenkinder aus der Ukraine sowie die „PaderMahlZeit“, das „Gasthaus“ für Bedürftige in Paderborn.

„Solidarität, Zuversicht, Gebet und konkreter Einsatz für den Frieden und Versöhnung sind notwendiger denn je. Wir freuen uns, dass wir die Ausstellung #PeaceBell mit der Friedensglocke und gemalten Bildern des Künstlers endlich in Paderborn präsentieren können“, sagt Monsignore Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerkes,