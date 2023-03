Michael Pavlicic verabschiedet sich: „Das war's. Tschüss“

Markus Cink ist neuer Oberst in Schloß Neuhaus

Der scheidende Oberst Michael Pavlicic begrüßte letztmalig die rund 350 Mitglieder und Gäste des Bürger-Schützen-Vereins Schloß Neuhaus am vergangenen Samstag (11. März) zur Jahreshauptversammlung in der Schlosshalle. Nach dem Bataillonslied und Grußworten an das Königspaar Wolfgang und Annette Pladwich, verlas Raimund Voß die Namen der verstorbenen Mitglieder aus dem vergangenen Jahr.

Im Anschluss ging es mit dem Bericht des Vorstandes Geschäftsführer Markus Cink weiter. Cink blickte zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Das Schützenfest sei gut verlaufen, wichtige Verträge zu guten Konditionen konnten verlängert werden. Steigende Kosten und sinkende Einnahmen seien zentrale Aufgaben, die der Vorstand in Zukunft im Blick haben müsse.

Die Bruderschaft konnte ihre Mitgliederentwicklung weiter steigern. Schatzmeister Matthias Wittig gab im Anschluss den Kassenbericht für das Jahr 2022 ab. Corona habe Auswirkungen auf die Vereinskasse gehabt, diese sei dennoch in gutem Zustand. Im Anschluss an den Kassenbericht schilderten die Abteilungen ihre Aktivitäten im vergangenen Jahr.

Das Platzmeister-Corps übergab dabei zwei Spenden über jeweils 1000 Euro an den Jugend- und Kinder-Hospizdienst Paderborn- Höxter und an die Klinikclowns. Im Anschluss ernannte Michael Pavlicic als letzte Amtshandlung Pfarrer Tobias Dirksmeier zum Präses der Bruderschaft und ernannte die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Hans-Jürgen Höschen, Dieter Avramovic und Hans-Georg Böhne jeweils zum Ehren-Leutnant im Bataillon. Danach verabschiedete er sich mit den Worten „Das war's, Tschüss“ als Oberst.

Oberst Markus Cink ehrt Michael Pavlicic für Engagement

Die Oberstwahl wurde vom dienstältesten Kompanie-Hauptmann Klaus Peter Geesmeier-Wojtczak geleitet. Für das Amt des Oberst stellte sich als einziger Kandidat der bisherige Geschäftsführer Markus Cink zur Wahl. Er wurde mit 83,81 Prozent der Stimmen für drei Jahre gewählt. In der 110-jährigen Geschichte ist Markus Cink der erste Oberst aus der Schloß-Kompanie und der erste evangelische Oberst der Bruderschaft. Mit seiner ersten Amtshandlung als neuer Oberst ernannte er Michael Pavlicic zum Ehrenoberst der Bruderschaft. Günter Protte von der Hatzfelder-Kompanie und Daniel Knappe von der Schloß-Kompanie wurden zu Pavlicics Adjutanten ernannt.

In einer kurzen Laudatio würdigete Cink das engagierte Schützenleben von Pavlicic. Wie kein anderer Oberst zuvor habe Pavlicic Großereignisse als Schützenchef begleitet. Dazu zählten unter anderem die 100-Jahrfeier der Bruderschaft in 2013 und das Bundesfest 2019. Zahlreiche Auszeichnungen wurden ihm im Laufe seiner Schützenkariere zuteil – darunter im vergangenen Jahr der goldene Stern zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz. Auf der Heinrichsfeier im Juli soll die ausführliche Verabschiedung von Ehrenoberst Pavlicic erfolgen.

Der neue Vorstand: Vorne (von links nach rechts): Oberst Markus Cink, König Wolfgang Pladwich, Oberstleutnant Olaf Pippert. Zweite Reihe (von links nach rechts): Adjutant Günter Protte, Adjutant Daniel Knappe, Preseoffizier Nico Pühs. Dritte Reihe (von links nach rechts): Kommandeur Raimund Voß, Präses Tobias Dirksmeier, Schriftführer Josef Jakobsmeyer. Vierte Reihe (von links nach rechts): Geschäftsführer Matthias Pielsticker, stv. Schatzmeister Florian Pelz und Schatzmeister Matthias Wittig. Foto: Bürger-Schützen-Verein Schloß Neuhaus

Wahlen und Verleihung des Bataillonsschießpokales

Im Verlauf der weiteren Wahlen wurde Schatzmeister Matthias Wittig von der Hatzfelder-Kompanie wiedergewählt. Als neuer Geschäftsführer wurde Matthias Pielsticker von der Residenz-Kompanie und zum stellvertretenden Schatzmeister Florian Pelz von der Hatzfelder-Kompanie gewählt. Weitere Wahlen gab es zum Presseoffizier mit Nico Pühs (Markt-Kompanie), Zeugmeister Martin Schulze (Hatzfelder-Kompanie) und Bataillonsschießmeister Tim Zöllner (Hatzfelder-Kompanie), der sich gegen Guido Thiele (Schloß-Kompanie) bei der Wahl durchsetzen konnte. Wiedergewählt in seinem Amt wurde der Quartiermeister Ferdi Wilks (Hatzfelder-Kompanie).

Die Verleihung des Bataillonsschießpokales nahm der scheidende Bataillonsschießmeister Hans-Jürgen Höschen vor. Den Bataillons-Pokal gewann in diesem Jahr erneut die Hatzfelder-Kompanie vor der Schloß-Kompanie. Bester Einzelschütze war Serdar Vurgun vor Daniel Wiedra und Christian Stolzenburg. Sieger der Jugendklasse wurde Pascal Schulze. Die Schülerklasse gewann Theodor Menneken.