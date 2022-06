Besuch aus Italien, Spanien und Polen

Das BKSN fungiert als koordinierende Schule im Erasmus-Projekt unter dem Thema „Migration in der EU – Chance oder Bedrohung?“ und organisierte eine Projektwoche. So ging es in der Woche in Paderborn um die Frage der beruflichen Integration von Migranten, zu der die Organisatoren des deutschen Workshops um Projektleiterin Dr. Ursula Olschewski ein Programm ausgearbeitet hatte.

Die Gäste interviewten am ersten Tag mehrere Schüler aus der internationalen Flüchtlingsklasse. „Derartige Klassen sind in Italien, Spanien und Polen nicht bekannt“, erklärt Norbert Damke, stellvertretender Schulleiter des Berufskollegs Schloß Neuhaus und erläuterte: Erst kürzlich sei zur Unterstützung und zum berufsschulischen Einstieg in Deutschland eine spezielle Klasse für Ukrainer eingerichtet worden. „Anfang Juni wird es eine weitere Klasse für junge Ukrainer im Alter von 16 bis 18 Jahren geben“, so Damke.

„Junge Menschen sind Brückenbauer in Europa“, betonte der stellvertretende Landrat Hans-Bernd Janzen. Es sei von äußerster Wichtigkeit, die kommenden Generationen immer wieder für ein friedliches Europa zu sensibilisieren.

Werden in Paderborn willkommen geheißen: EU-Austauschschüler gewinnen Einblicke in das duales Ausbildungssystem in Deutschland, das sich von anderen Ländern stark unterscheidet. Foto: Kreis Paderborn

Ein wichtiger Block im Rahmen der Projektwoche stellt die berufliche Integration dar. „Potentialanalyse“, lautet ein wichtiges, fachliches Zauberwort, das die Teilnehmer im Rahmen ihres Besuches kennenlernten und mit Leben füllten. Auf der Basis von zu ermittelnden individuellen Kompetenzprofilen erarbeiteten sie im Rahmen einer persönlichen Potentialanalyse Empfehlungen für bestimmte Berufsfelder. Unterstützt wurden sie dabei von der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW), deren Leiter Christoph Hussmann Materialien und Mitarbeiter zur Umsetzung zur Verfügung stellte.

Einen echten Einblick in unterschiedliche Berufszweige – live und in Farbe – ermöglichten schließlich Virginia Miracco und Olga Marks von der Kreishandwerkerschaft. Sie führten die Jugendlichen durch die Werkstätten des Zimmerer-, Metall- und Baubereichs im Technologie- und Berufsbildungszentrum Paderborn.

Deutschland nur ein Zwischenstopp

Auch ein Besuch bei den Firmen DAF Schmidt, Automobile Hillebrand Kfz und Etisa Elektro Technik Industrie Service standen auf der Agenda, um Interviews zum Thema Integration von Zugewanderten zu führen.

Abgerundet wurde die Woche durch einen Besuch auf der Wewelsburg, wo Museumspädagoge Reinhard Fromme einen Workshop zur Konzeption von Ausstellungen und die wirkungsvolle Präsentation anbot.

Deutschland war nur ein Zwischenstopp auf der Reise: In fünf Projektwochen werden neben Deutschland noch Polen, Italien und Spanien bereist, um in Workshops vor Ort zu den unterschiedlichen Aspekten rund um das Thema „Migration in der EU“ zu arbeiten. Vom Berufskolleg Schloß Neuhaus reist eine Projektklasse mit 20 Schülern in die beteiligten Länder.