NRW-Wirtschaftsministerin lobt die Innovationskraft in OWL

Paderborn

Inmitten großer Herausforderungen für den Mittelstand in Ostwestfalen-Lippe will die Kooperation „it's OWL“ Modellregion für eine klimaneutrale Wirtschaft werden. Viel Potenzial in OWL mit einer Strahlkraft in ganz Europa sieht NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur. Bei einem Besuch in Paderborn lobte sie mehrfach die Innovationskraft von Unternehmen und der Wissenschaft in der Region.

Von Rajkumar Mukherjee