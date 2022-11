Inklusionszentrum St. Christophorus in Paderborn-Sennelager eröffnet

Mit einem Biene-Maja-Tanz hat das Inklusionszentrum St. Christophorus nun offiziell die Türen geöffnet. Nach 14-monatiger Bauphase haben die 70 Kinder der heilpädagogischen Einrichtung die neuen Räume in Paderborn-Sennelager im Sturm erobert.

Die symbolische Schlüsselübergabe bei der Eröffnung der neuen heilpädagogischen Einrichtung der Caritas in Paderborn-Sennelager (von links): Doris Potthast (Kita-Leitung), Architekt Martin Brockmeyer, Philipp Fecke (Bauherr), Dr. Eva Brockmann (Bereichsleitung soziale Dienste), Claudia Fechner (Leitung Frühförderung) und Patrick Wilk (Vorstand).

„Was lange währt, wird endlich gut“, beginnt Caritasvorstand Patrick Wilk bei der Eröffnungsfeier seine Dankesrede. Für die Entstehung des Inklusionszentrums brauchte es einen langen Atem, denn nicht alle Beteiligten seien von Anfang an überzeugt von der Notwendigkeit einer solchen Einrichtung gewesen. „Heilpädagogische, inklusive Einrichtungen sind kein Auslaufmodell, ganz im Gegenteil, die Nachfrage nach Plätzen ist enorm.“ Dass man es am Ende geschafft habe, dafür dankte er allen, die an dieses Konzept geglaubt und sich eingesetzt haben.

Wo Regel-Kitas an ihre Grenzen stoßen, bietet St. Christophorus Spielräume für ein Miteinander von 30 teils schwer-mehrfach behinderten Kindern zusammen mit 40 Kindern ohne Förderbedarf. Mehr als 40 Fachkräfte sorgen für die verlässliche und wertschätzende Betreuung und Förderung der Kinder. Dr. Eva Brockmann, Leitung der sozialen Dienste im Caritasverband und Projektverantwortliche, bedankte sich bei allen Kolleginnen, „die Nerven und Energie aufgebracht haben, dieses großartige Konzept mit fünf Einrichtungen unter einem Dach zu realisieren.“ Von Frühförderung über den heilpädagogischen Kindergarten, die Regel-Kita bis hin zum Therapie- und Familienzentrum könne nun auf kurzem Weg Hand in Hand gearbeitet werden, heißt es von der Caritas.

Gemeinsam mit Investor Philipp Fecke und Architekt Martin Brockmeyer ist ein helles, modernes Gebäude entstanden, deren Räume, Mobiliar und Spielsachen voll auf den wechselnden Bedarf der Kinder ausgerichtet ist.

Viel Spaß hatten am Eröffnungstag die Kinder beim Biene-Maja-Tanz. Foto:

„Die Kindheit ist nun mal die wichtigste und prägendste Zeit in unserem Leben, deshalb ist die Eröffnung des neuen Inklusionszentrums heute ein Glückstag für den gesamten Kreis Paderborn“, zeigt sich Paderborns stellvertretender Bürgermeister Dietrich Honervogt bei der Eröffnung begeistert und ergänzt: „Ich freue mich, dass der Inklusionsgedanke immer selbstverständlicher wird!“

Im Anschluss an die Danksagungen gab es dann die symbolische Schlüsselübergabe und mit der Haussegnung durch Pfarrer Georg Kersting und Pfarrer Tobias Dirksmeier endete der offizielle Teil der Feier.

Noch ist St. Christophorus nicht final ausgestattet, weiteres Spielmaterial sowie die Ausstattung des Außengeländes müssen noch angeschafft werden. Wer hier unterstützen möchte, findet mehr Informationen unter https://spende-caritas.de/ .