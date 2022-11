 Mit dem Kreis Paderborn hochzufrieden

Nur im Kreis Gütersloh sind die Unternehmer mit dem Standort noch zufriedener als im Kreis Paderborn. 86 Prozent der befragten Firmen bewerten letzteren als gut oder sehr gut. Das teilte die heimische Industrie- und Handelskammer am Mittwoch bei der Vorstellung der Ergebnisse der IHK-Standortumfrage 2022 mit.

In Paderborn, wie hier im Bereich der Friedrichstraße, soll der motorisierte Individualverkehr im Zuge des IMOK reduziert werden. Die IHK mahnt, die Erreichbarkeit von Betrieben mit dem Auto müsse gewährleistet bleiben.

Der IHK-Geschäftsführer und Leiter der Zweigstelle Paderborn und Höxter, Jürgen Behlke, verband die Präsentation mit einer Mahnung an die Stadt Paderborn. Sie dürfe durch ihre Verkehrspolitik der Wirtschaft nicht schaden. Behlke: „Die Erreichbarkeit der Betriebe mit dem Auto ist für Firmen an der Peripherie und in der Kernstadt immens wichtig. “

Das neue Integrierte Mobilitätskonzept (IMOK) müsse nicht nur Positives für den ÖPNV, Fußgänger und Radfahrer mit sich bringen, sondern auch für den Autoverkehr. „Paderborn schadet sich selbst, wenn es den zweiten Schritt vor dem ersten tut, Restriktionen für Autos verhängt, anstatt zuerst Alternativen dazu zu schaffen“, kritisierte Behlke. Er verwies darauf, dass täglich 30.000 Menschen mit dem Auto ein- und auspendeln.

„Mit dem Auto bis vor den Schreibtisch“

Der Vizepräsident der IHK und geschäftsführende Gesellschafter der Bette GmbH in Delbrück, Thilo Pahl, sagte etwas überspitzt: „Der Anspruch der Deutschen ist es, mit dem Auto bis vor den Schreibtisch zu fahren. Müssen sie plötzlich 50 Meter weit laufen, sind sie verärgert. “ Behlkes und Pahls Bemerkungen kamen nicht von ungefähr. Die Befragung der Unternehmen im Kreis Paderborn zeigte, dass bei der Frage, was ihnen besonders wichtig sei, die Erreichbarkeit des Betriebsstandortes mit dem Auto bereits auf Platz 3 landet. Mit Paderborns Verkehrspolitik sind demnach schon jetzt weniger als 40 Prozent der dortigen befragten Firmen zufrieden. Die Vielzahl an Baustellen wird als Problem angesehen.

Die IHK hatte 6753 Firmen insgesamt 46 Fragen gestellt, 630 antworteten, was einer Rücklaufquote von guten zehn Prozent entspricht. Wer bei der Paderborner Wirtschaft nur an große Marken wie Benteler, Bremer oder Diebold Nixdorf denkt, irrt sich übrigens. 90 Prozent aller Unternehmen hätten weniger als zehn Mitarbeiter, erläuterte Behlke.

Leistungsfähige Breitbandinfrastruktur gefordert

Ob groß oder klein: Noch wichtiger als die Erreichbarkeit mit dem Auto ist ihnen eine leistungsfähige Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur. „Für mich gehört ein Glasfaseranschluss in jedes Unternehmen“, gab ihnen Landrat Christoph Rüther recht und verwies darauf, dass für die Kommunen Paderborn, Bad Lippspringe, Borchen und Salzkotten Fördermittel von Bund und Land beantragt worden seien. Für Paderborn seien Bundesmittel bereits bewilligt worden. Um Telefonaussetzer zu verhindern, habe der Kreis die Stelle eines Mobilfunkbeauftragten ausgeschrieben.

Christoph Rüther, Thilo Pahl und Jürgen Behlke (von links) diskutierten am Mittwoch die Ergebnisse der IHK-Standortumfrage 2022 für den Kreis Paderborn. Foto: Dietmar Kemper

Laut der Umfrage sind die Unternehmen in Bad Wünnenberg (97 Prozent) mit dem Wirtschaftsstandort Kreis Paderborn am zufriedensten, die Firmen in Büren (67 Prozent) sind dagegen nur mäßig begeistert. Generell werden die Umweltqualität, die Erholungsangebote, die große Zahl der Grünflächen und die Sicherheit im Kreis Paderborn gelobt. 84 Prozent würden sich wieder für ihn als Wirtschaftsstandort entscheiden, und 79 Prozent würden ihn anderen Firmen für eine Ansiedlung weiterempfehlen.

MEHR ZUM THEMA 484 Absolventen in OWL haben mit der Note „sehr gut“ bestanden IHK ehrt beste Azubis aus dem Kreis Paderborn

Verbesserungsbedarf wird bei der Verfügbarkeit von Gewerbeflächen gesehen, zudem wird mehr Wohnraum für potenzielle neue Mitarbeiter angemahnt. Die Tatsache, dass Paderborn ein Kreis mit wachsender Bevölkerung sei, müsse sich im neuen Regionalplan der Bezirksregierung Detmold widerspiegeln, forderte Landrat Rüther.

Fachkräftemangel beklagt

Ein Thema, das viele Firmen belastet, ist der Fachkräftemangel. Den beklagten zwei Drittel der Unternehmen. Pahl warb für eine Ausbildung statt Studium: „Eine Ausbildung zu machen, ist nie ein Fehler, auch wenn man später noch studiert.“ Und Behlke kritisierte, an Universitäten werde nicht bedarfsgerecht ausgebildet. Das Überangebot an Kulturwissenschaftlern wie zum Beispiel Philosophen sei „rein volkswirtschaftlich ein hausgemachter Blödsinn“. Junge Leute sollten sich vor dem Studium fragen, was sie danach mit ihm anfangen wollen.