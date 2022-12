Mit den ersten Aufträgen von Nixdorf fing alles an

Vor 40 Jahren wurde das Paderborner IT-Unternehmen Team GmbH in einer 3-Zimmer Wohnung aus der Taufe gehoben. Der damalige Computerpionier Nixdorf sorgte für die ersten Aufträge, so dass das neugegründete Unternehmen schnell in die Wachstumsphase ging und die Räume zu eng wurden. So erfolgte schon nach einem Jahr mit zwölf Mitarbeitern der Umzug an die Hermann-Löns-Straße 88 in Schloß Neuhaus..

Dr. Winfried Materna, Gesellschafter von Team, die Geschäftsführer Michael Baranowski und Heike Käferle, Helmut an de Meulen, Gesellschafter, sowie Frank Wolters (von links), Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Paderborn vor dem neuen Anbau der Team GmbH in Schloß Neuhaus.

Seit dieser Zeit ist diese Adresse der Hauptsitz von Team, an dem aktuell 85 Mitarbeiter das Thema Digitalisierung umsetzen. Im Jahr 2021 konnte nach Firmenangaben ein Umsatz von 10 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens ein Blick zurück: Die ersten Jahre der Firmengeschichte waren geprägt von der Partnerschaft zu Nixdorf. Nixdorf entwickelte leistungsfähige Rechnersysteme auf Basis des Betriebssystems UNIX und suchte nach Unterstützung im Bereich Software, berichtet Team. Das sei die Gelegenheit gewesen, die enge Partnerschaft weiter zu vertiefen. Es wurden sogenannte CIM-Bausteine (CIM = Computer Integrated Manufacturing) entwickelt, zum Beispiel für die Bereiche Lagerverwaltung und Betriebsdatenerfassung. Es schloss sich für TEAM eine erfolgreiche Zeit an, die allerdings mit dem Niedergang von Nixdorf 1990 endete.

Der markante Firmensitz der Team GmbH in Schloß Neuhaus. Foto: Team GmbH

Allerdings war das kein Ende, sondern der Beginn einer neuen Strategie, berichtet das Unternehmen. Team verband sich nach eigenen Angaben partnerschaftlich mit Oracle, dem amerikanischen Weltmarktführer für Datenbanken, und entwickelte eigene Standardlösungen für den Markt. Bestehende Kundenbeziehungen wurden aus der Nixdorf-Zeit weitergeführt und neue hinzugewonnen. Das Wachstum hielt kontinuierlich an, so dass im Jahre 2002 die erste Gebäudeerweiterung realisiert werden konnte.

Nach und nach mauserte Team sich nach eigenen Angaben sowohl zu einem führenden Anbieter für Intralogistiksoftware als auch zu einem der führenden Oracle- Partner in Deutschland. Der Trend zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse im Kontext Industrie und Logistik 4.0 führte dazu, dass viele Unternehmen in Logistikzentren investierten und moderne IT-Systeme benötigten. Hier konnte sich Team nach eigenen Angaben mit der eigenen Standardlösung, dem Warehouse Management System „ProStore“, am Markt behaupten und die Basis für weiteres Wachstum schaffen, heißt es aus dem Unternehmen.

Das weitere Wachstum führte nun zur Entscheidung, das Firmengebäude noch einmal zu erweitern und zu modernisieren – trotz Trend zum Homeoffice. Es wurden Räume für 20 weitere Arbeitsplätze sowie sehr attraktive Besprechungs- und Präsentationsflächen geschaffen. Da das Gebäude in direkter Nähe zu den Waldflächen am Wilhelmsberg steht, wurde die Idee umgesetzt, über große und lichtdurchflutete Glasflächen den Wald und die Grünflächen auch im Gebäude fortzuführen.

Das Smart Warehouse Management aus dem Haus Team optimiert nach eigenen Angaben die logistischen Abläufe im Lager und schafft Transparenz bei den innerbetrieblichen Warenströmen. Foto: Shutterstock

Nach eigenen Angaben wurde ein Volumen von mehr als eine Million Euro in diese Erweiterung investiert. Die Geschäftsführer Heike Käferle und Michael Baranowski sehen sehr positiv in die Zukunft: „Die Nachfrage nach innovativen IT-Lösungen und Dienstleistungen ist weiterhin hoch. Aktuell suchen wir als sehr familienfreundliches Unternehmen eine Reihe neuer MitarbeiterInnen, die den spannenden Weg der Digitalisierung in den Unternehmen in den nächsten Jahren mit innovativen Lösungen begleiten und mit Team in der Zukunft weiter-wachsen wollen“.

Das 40-jährige Bestehen und die Gebäudeeinweihung wurden mit Mitarbeitern, Familienangehörigen, Kunden und Partnern sowie dem Unternehmen eng verbundenen Menschen gemeinsam gefeiert.