Mit der Pader heizen und kühlen

Paderborn

Mit dem Wasser der Pader im Winter heizen und im Sommer kühlen: Was so einfach wie genial klingt, wird in Paderborn bereits in mehreren Gebäuden praktiziert. Und es sollen noch mehr werden. Die Stadt Paderborn will eine neue Heiz- und Energiezentrale am Verwaltungsstandort „Am Abdinghof“ bauen und trifft dafür jetzt die Vorbereitungen.

Von Ingo Schmitz