Mit Doppelwumms: Elsener Karnevalisten starten in die Session

Am Samstag (12. November) trafen sich die Elsener Karnevalisten zunächst bei Prinzessin Atessa I. zu einem kleinen Umtrunk, um anschließend mit Musik und Bollerwagen zu Fuß in Richtung Bürgerhaus und Schützenplatz zu ziehen. Dort wurden die Prinzessin und ihr Gefolge von einer stattlichen Zuschauerzahl empfangen und als das Martinsspiel vollzogen war, eröffnete Atessa I. – begleitet vom Vorstand, der Prinzessinnengarde und der Prinzenrolle – die Session 2023.

In diesem Rahmen wurde auch das neue Motto verkündet: „Mit Doppelwumms und 3 x Helau – Karneval in Elsen stiehlt allen die Show“. Nach einer Gesangseinlage der Prinzenrolle um Karnevalsvorstand Dieter Gees gab es zudem noch eine Premiere zu bestaunen: Mit Frieda Wiemann von der Funkengarde tanzte erstmalig ein Elsener Solomariechen auf der Bühne des TuRa-Karnevals.

Florian Potthoff (Karnevalsvorstand TuRa Elsen), Prinzessin Atessa I. und Solomariechen Frieda Wiemann hatten auf der Bühne viel Spaß. Foto: TuRa Elsen, Dominik Steffan

Die Planungen für die erste Session seit Beginn der Corona-Pandemie laufen derweil auf vollen Touren, wie Vorstandsmitglied Florian Potthoff berichtete. Aufgrund der schwer absehbaren Entwicklung der Corona-Lage und der Energiekrise hat sich der Vorstand dazu entschlossen, eine leicht verkürzte Session zu veranstalten. An folgenden Terminen wird 2023 im großen Saal des Bürgerhauses der Elsener Karneval gefeiert: 16. Februar (Weiberfastnachtsparty), 18. Februar (Jeckengala), 19. Februar (Kinderkarneval) und 20. Februar (Sessionsausklang). Der Kartenvorverkauf findet am 22. Januar und 4. Februar von 17 Uhr an in der Gaststätte des Bürgerhauses statt. Weitere Informationen finden sich im Netz unter karneval.tura-elsen.de.