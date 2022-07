Zonta Club Paderborn hat viel vor: Mit Elke Schröder ins neue Clubjahr gestartet

Zonta Paderborn hat nicht nur zahlreiche Projekte finanziell unterstützt, sondern mit der Skulptur der starken Frau auch ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen im Stadtgebiet gesetzt. Jetzt steht ein neues Clubjahr an.

Motiviert starten die berufstätigen Frauen, die sich in dem internationalen Netzwerk zusammengeschlossen haben, um hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen und insbesondere Frauen und Mädchen zu fördern, nun mit dem neu gewählten Vorstand ins neue Clubjahr.

Neue Präsidentin ist die Optikerin Elke Schröder, die das Amt von Bettina Kees-Schuto übernommen hat. Als Vizepräsidentin steht ihr Sigrid Marxmeier zur Seite. Schriftführerin Kerstin Pieper, Schatzmeisterin Gabriele Antpöhler und Pastpräsidentin Bettina Kees-Schuto komplettieren das Leitungsteam. Für den Verein Freunde von Zonta, dessen Vorsitzende Anja Collmer ist, standen in diesem Jahr keine Wahlen an.

Dank des großen Engagements der Mitglieder bei verschiedenen Club-Aktionen konnten diverse Projekte unterstützt werden. Die Skulptur setzt seit Pfingsten an ihrem endgültigen Standort in der Paderaue ein starkes Zeichen gegen Gewalt. Die Aufstellung der Skulptur der „Starken Frau“ aus der Werkstatt des Künstlers Hans Kordes war neben der Beleuchtungsaktion „Orange the World“ ein Höhepunkt der Aktionstage gegen Gewalt an Frauen im November 2021.

Außerdem wurden im Rahmen des Deutschlandstipendiums eine alleinerziehende Lehramtsstudentin der Uni Paderborn bei ihrem Abschluss unterstützt, die sechs innungsbesten Handwerkerinnen mit dem Zonta-Handwerkspreis ausgezeichnet, der Preis Young Women in Publicity Affairs an drei Schülerinnen verliehen und mehreren Grundschulen finanzierte Zonta Paderborn die Projekte Schultüte, „Mein Körper gehört mir“ und „Ich sag’s Lissy“. Gestartet ist zudem mit dem Zonta-Kino in Kooperation mit Odins Filmtheater in Bad Lippspringe eine Kinoreihe mit Filmen über starke Frauen, die im Herbst fortgesetzt werden soll.