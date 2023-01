Dementsprechend positiv blickt Daniel Burghardt auf das vergangene Jahr zurück: „Wir sind Schritt für Schritt in die Normalität zurückgekehrt“, sagt der KEFB-Leiter und sieht in einem Aspekt sogar einen Vorteil der Pandemie: „Wir haben dank unseres motivierten Teams schnell gelernt, digitale Angebote zu entwickeln, die wir auch weiterhin im Portfolio haben. Corona hat diesen Weg also beschleunigt.“

Die Zahlen belegen den Erfolg der KEFB im Jahr 2022: 418 Dozenten waren für die Bildungseinrichtung tätig; sie führten an 273 Kursorten in Ostwestfalen-Lippe 1231 Kurse mit rund 14.000 Teilnehmern durch.

Dabei war der Jahresstart gebremst. Bis zum vergangenen Frühjahr hatte die Corona-Schutzverordnung das Geschehen bestimmt. Seither floriere das Bildungsangebot der KEFB in Paderborn und Bielefeld gleichermaßen. „Wir kommen mit frischen Ideen aus dem Corona-Tal“, sagt die stellvertretende Leiterin der KEFB Ostwestfalen, Astrid Fichtner-Wienhues.

Tornado beschädigt KEFB-Gebäude schwer

Für den Standort Paderborn gab es am 20. Mai 2022 allerdings den nächsten Schicksalsschlag. Ein Tornado schlug eine 300 Meter breite Schneise durch die Innenstadt, und auch das Gebäude der KEFB in Nähe der Kapuzinerkirche wurde schwer beschädigt. Noch heute erinnern Baugerüste am Haus an die Katastrophe, bei der wie durch ein Wunder keine Todesopfer zu beklagen waren.

Ein großes Thema war im zurückliegenden Jahr das Kursangebot für Geflüchtete aus der Ukraine. Neben der deutschen Sprache wurden und werden Alltagsthemen vermittelt, die das Leben in Deutschland in den Fokus rücken.

Auch Angebote für Familien und Programme zur Nachhaltigkeit waren stark nachgefragt. Hier habe sich die 2022 auf den Weg gebrachte Kooperation mit dem Vauß-Hof in Scharmede bewährt.

Vernetzung spielt zentrale Rolle

Eva Windgassen, stellvertretende Leiterin der KEFB Ostwestfalen, freut sich, dass die Standorte Paderborn und Bielefeld weiter zusammengewachsen sind: „Die Marke Ostwestfalen trägt auch in unseren vielschichtigen Bildungsangeboten, und wir möchten das gemeinsame Wirken 2023 weiter forcieren.“ Längst seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standortübergreifend tätig, was sich bei krankheitsbedingten Ausfällen schon bewährt habe.

Im kommenden Jahr wird die Vernetzung nach Angaben von Daniel Burghardt eine zentrale Rolle spielen: „Wir stehen im Kontakt mit möglichen Partnerinnen und Partnern aus vielen Bereichen der Gesellschaft und werden gleichsam als interessanter Netzwerkpartner wahrgenommen.“

Die Entwicklung neuer Angebote, die sich an der jeweils aktuellen gesellschaftlichen Diskussion orientieren, ist ebenso beschlossene Sache. So widmet sich der Kursus „Blauer Nagellack und rosa Bagger“ dem Diskurs der geschlechterspezifischen Stereotype. Daniel Burghardt fasst die Perspektive zusammen: „Erwachsenen- und Familienbildung ist vielschichtig – und das werden wir in unseren Kursen stets abbilden.“