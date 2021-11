Mit NeMo vom Land in die Stadt

Aus der Paderborner Universität heraus ist eine vielversprechende Idee für die Mobilität der Zukunft entstanden. „NeMo“ lautet das Projekt, an dem sich mehr als 70 Partner beteiligen wollen. Experten aus den Bereichen erneuerbare Energien, Digitalisierung und Fahrzeugbau wollen hier gemeinsam Entwicklungsarbeit leisten.

Die meisten Firmen sind in OWL beheimatet und so namhaft wie der Elektronik-Spezialist Phoenix Contact, Automobilzulieferer Benteler, Batterie-Hersteller Hoppecke und Westfalen Weser Netz. Auch mehrere Kommunen sind an dem Projekt interessiert, allen voran die Kurstädte Bad Lippspringe, Bad Driburg sowie Paderborn. Es gibt auch schon Ideen für mögliche Teststrecken, zum Beispiel vom Driburger Bahnhof zu den Kliniken und zum Schwimmbad.