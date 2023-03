Mit dieser neuen Leiter geht's weiter

Die Feuerwehr Paderborn verfügt über eine neue Drehleiter. Und was für eine: Denn hinter der DLK23/12, wie sie im Fachjargon trist genannt wird, versteckt sich ein echter Alleskönner mit vielen innovativen Funktionen. Besonders stolz ist die Wehr auf die extreme Wendigkeit, acht installierte Kameras, die im Ernstfall sogar einen Rundum-Blick gewähren. Nicht zu vergessen der Clou: Die Drehleiter spricht sogar zu einem!

Die Paderborner Feuerwehr spricht von einem „Quantensprung“, auf den man sich bereits seit Jahren gefreut habe. An diesem Mittwoch (8. März) wird die Drehleiter, die zugleich auch für eine neue Generation an Einsatzfahrzeugen steht, offiziell in Dienst genommen.