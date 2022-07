Mitarbeiter des Kreises Paderborn backen Waffeln

Die Ausbildungsakquisiteure des Kreises Paderborn sind normalerweise in allen zehn Kommunen des Kreises tätig und vermitteln zwischen jungen Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, Schulen und Unternehmen. In der Libori-Woche änderte sich das Einsatzgebiet. Zum zweiten Mal waren die Akquisiteure auf Libori für den guten Zweck im Einsatz.

In diesem Jahr buken sie Waffeln und schenkten Getränke bei der evangelischen Kirchengemeinde am Abdingof aus. Aktive Ausbildungsakquisiteure waren Bodo Kaiser, Meinolf Knoop, Modjgan Bidardel, Manfred Pietsch, Friedrich Schäfers und Frank Krois, der die Aktion organisierte. Auch die zuständigen Mitarbeiterinnen des Kreises aus dem Bildungs- und Integrationszentrum, kurz BIZ, Petra Kotthoff, Anna Eschengerd und Petra Münstermann, packten bei der mehrstündigen Schicht gerne für den guten Zweck mit an. Der Erlös dieser Aktion kommt der Kirchensanierung zu Gute. Hier soll in eine Alternative zum bestehenden Heizungssystem investiert werden.

Nicht nur die Ausbildungsakquisiteure des Kreises freuen sich, ein nachhaltiges Konzept vor dem Hintergrund des Klimawandels durch ihren Libori-Einsatz zu unterstützen, sondern auch Landrat Christoph Rüther, der es sich gemeinsam mit der zuständigen Dezernentin Annette Mühlenhoff nicht entgehen ließ, eine Waffel zu probieren.