Wie das Erzbischöfliche Priesterseminar Weihnachten feiert

Die Seminarkirche ist in wohlige Dunkelheit gehüllt, und doch erhellen ganz viele kleine Lichter den Raum. Jeder Gottesdienstbesucher hält eine Kerze in den Händen. Symbolisch wartet die Gemeinde in der dunklen Kirche auf das Kommen des Lichts, auf Christus. Ein besonderer Moment für die Gläubigen, darunter den angehenden Priester Jonas Sievers aus Salzkotten.

An Heiligabend wird es einsam auf dem Gelände an der Leostraße

An Heiligabend wird es einsam auf dem Gelände des erzbischöflichen Priesterseminars an der Leostraße: Wo tagsüber 200 Mitarbeiter für viele Institutionen wie Hochschule, Jugendverbände und Dekanat arbeiten, kehrt Ruhe und Stille ein. Auch die sechs Seminaristen, die hier normalerweise leben, fahren mit Vorlesungsende an der Fakultät in ihre Heimatgemeinden und zu ihren Familienangehörigen zurück, berichtet Spiritual Christian Städter, der zu Weihnachten ebenfalls in seine Geburtsstadt Dortmund fährt.