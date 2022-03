Kompaniewahlen im Paderborner Bürger-Schützenverein: Hubert Salmen neuer Maspern-Hauptmann

Ohne Wenn und Aber will der Paderborner Bürger-Schützenverein von 1831 nach zweimaliger Coronapause im Juli wieder ein normales Schützenfest feiern. Das verspricht Oberst Thomas Spieker. Dazu beitragen soll eine Mannschaft aus gestandenen Schützenbrüdern und jungen Nachwuchskräften, die am Sonntag in die Vorstände der fünf Kompanien gewählt wurden.

Wichtigste Entscheidung am Sonntag: die Wahl eines neuen Maspern-Hauptmanns, weil Christian Lüke nach sechs Jahren nicht mehr kandidierte. Wie erwartet tritt Hubert Salmen seine Nachfolge an. Der 51-Jährige, erst seit sieben Jahren Mitglied im PBSV und zuletzt Mas­pern-Unteroffizier, vereinte ohne Gegenkandidaten 92 Prozent der 156 teilnehmenden Schützen hinter sich. Salmen lebt derzeit getrennt, hat zwei erwachsene Kinder und ist von Beruf Rechtsanwalt und Notar in der Kanzlei Brandi. Seine Hobbys sind neben den Schützen die Musik: Er spielt Saxofon und Bass. Der Hauptmann bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern und freute sich, dass die Wahl Geschlossenheit, Demokratieverständnis und Diskussionskultur gezeigt habe. Ziel sei es jetzt, möglichst schnell wieder Tritt zu fassen und ein erfolgreiches und schönes Schützenfest feiern zu können. Salmen: „Dies erfordert Zusammenhalt und dieses Miteinander ist unser Kompass.“ Spannung bei den Maspern kam kurzfristig auf, als der amtierende Oberleutnant Peter Voss mit Ehrenleutnant Heiner Düsterhaus auf einen Gegenkandidaten traf, sich aber mit 61:39 Prozent durchsetzen konnte.

Er ist der neue Maspern-Hauptmann: Hubert Salmen (links) tritt die Nachfolge von Christian Lüke an. Foto: Franz-Josef Herber

Interessant wäre es möglicherweise auch in der Western-Kompanie geworden, wenn der bisherige Oberleutnant Ferdi Schäfers wieder kandidiert hätte. Doch nachdem Hauptmann Rüdiger Uhle angekündigt hatte, auf ihn zu verzichten, stellte sich Schäfers – immerhin zwölf Jahre Offizier in verschiedenen Positionen – nicht mehr zur Wahl. So sind die Western jetzt fest in „Uhle-Hand“: Hauptmann Rüdiger Uhle, sein Großcousin Wim Uhle Oberleutnant und sein Cousin Thorsten Könsgen Feldwebel. Dass diese Konstellation anscheinend nicht jedem in der Kompanie gefiel, spiegelte sich auch ein wenig im Wahlergebnis wider: Die beiden Uhles bekamen jeweils nur rund zwei Drittel der Stimmen.

Klare Angelegenheit dagegen bei Heide, Königsträßern und Kämpern: Die Hauptleute Peter Disselnmeyer, Andreas Kneer und Jürgen Lutter erreichten deutlichen, über 95-prozentigen Zuspruch und brachten auch ihre geplanten Vorstandsteams sicher durch. Wobei Disselnmeyer ein ganz besonderes Kunststück gelang: Ohne überhaupt anwesend zu sein – es gab einen Corona-Fall im familiären Umfeld – kam er auf 100 Prozent der Stimmen. Zu „Mister 100 Prozent“ wurden auch Heide-Fähnrich Adam Gisela und Kämper-Leutnant Victor Lingscheid.

Die Wahlen fanden erstmals wegen Corona aus Platzgründen nicht im Rathaus, sondern im Schützenhof statt. Oberst Thomas Spieker bat in jeder Kompanie um eine Gedenkminute für die Toten und die Flüchtlinge im Ukraine-Krieg und rief in Erinnerung, dass Frieden und Freiheit keine Selbstverständlichkeit seien.

Neue Kompanie-Vorstände (2022-2025)

Heide: Hauptmann Peter Disselnmeyer, Oberleutnant Marc Böger, Feldwebel Christoph Queren, Leutnante Christian Mönikes, René Nüsse, Rüdiger Picht, Lothar Braun, Marius Picht, Fähnrich Adam Gisela.

Maspern: Hauptmann Hubert Salmen, Oberleutnant Peter Voss, Feldwebel Frank Deitelhoff, Leutnante Martin Greitens, Jürgen Deitelhoff, Frank Schulte, Sven Mirk, Axel Loppe, Fähnrich Nico Meier.

Königsträßer: Hauptmann Andreas Kneer, Oberleutnant Olaf Hildebrandt, Feldwebel Jörg Bauer, Leutnante Stefan Butterwegge, Marcus Mlyneck, Frank Schubert, Heiko Hillemeyer, Fähnrich Andreas Sander.

Western: Hauptmann Rüdiger Uhle, Oberleutnant Wim Uhle, Feldwebel Thorsten Könsgen, Leutnante Michael Bröckling, Önder Türkal, Sebastian Reike, Sebastian Müller, Stefan Tegethoff, Fähnrich Wolfgang Röver.

Kämper: Hauptmann Jürgen Lutter, Oberleutnant Jan-Wilhelm Peters, Feldwebel Jürgen Hilker, Leutnante Dietmar Knust, Sebastian Thöle, Maximilian Hambrock, Victor Lingscheid, Fähnrich Horst-Rüdiger Lippegaus.

Bataillonswahlen

Am Samstag, 19. März, folgen die Bataillonswahlen im Schützenhof. Die gestern gewählten Vorstände der Kompanien bestimmen an diesem Tag die Bataillonsspitze: Oberst, Oberstleutnant, Rendant, Jungschützenmeister, Presseoffizier, je fünf Platzmajore, Zeremonienmeister, Bataillonsschießoffiziere und pro Kompanie fünf Verwaltungsräte. Die beiden Adjutanten und der Vize-Rendant werden vom Oberst ernannt.