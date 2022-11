Mitten im Winter: Zwölf Mieter seit einer Woche ohne Heizung

Paderborn-Sennelager

Die junge Mutter in Paderborn-Sennelager ist sauer. Bereits den zweiten Winter nacheinander sind die Heizkörper in ihrer Wohnung kalt. Der Grund ist jetzt ein geplatzter Heizkessel. Aus Sicht der Mieterin sei seit mehr als einer Woche zu wenig passiert. „Das ist unzumutbar“, sagt sie. Insgesamt ist ein Dutzend Mieter in der Straße Am Heilandsfrieden betroffen.

Von Rajkumar Mukherjee