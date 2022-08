Mobilitätskonzept: Paderborner Grüne kritisieren Aussagen der MIT

„Ein O-Ton wie aus der Welt der Dinos, die die kommende Katastrophe nicht wahrhaben wollen. Wer eine Zukunft für die Innenstadt will und dem Einzelhandel unter die Arme greifen, der muss gerade im Verkehrssektor alles unternehmen, um den Auswirkungen der Klimakrise zu begegnen und die Mobilitätswende konsequent vorantreiben“, kommentiert die Grünen-Vorsitzende Sigrid Beer in einer Pressemitteilung.

Wer sich auf die Fahnen schreibe, so die Grünen weiter, den Einzelhandel in der City zu stärken, der müsse mit daran arbeiten, gerade die Innenstadt hitzeresilient zu machen. „Sichere Radplätze an zentralen Orten und Service, der größere Einkäufe klimafreundlich nach Hause zustellt, daran muss gearbeitet werden. Mehr mit dem ÖPNV und dem (Leih-)Rad und zu Fuß unterwegs sein, das muss attraktiver möglich sein. Mit einem neuen Bahngelände muss über eine Bahnhofstraße ein grüner, menschenfreundlicher Zugang in das Herz von Paderborn einladen“, so der Stadtvorstand der Grünen.