Montagsakademie beschäftigt sich mit Menschenbildern und Menschenbildung

„Wir leben in einer verrückten Zeit. Niemand kann die Augen vor den großen, dramatischen Problemen verschließen: Krieg in Europa, Pandemie, Klimawandel, einhergehende Naturzerstörung sowie die herausfordernde Energiepolitik. Doch die entscheidende Frage lautet: Wie gehen wir als Menschen und als Gesellschaft damit um?“, fragt Prof. Dr. Herbert Haslinger, der Leiter der Montagsakademie.

Genau mit dieser Frage möchte sich die Montagakademie, eine öffentliche Vorlesungsreihe der Theologischen Fakultät Paderborn, beschäftigen. 14 Veranstaltungen beleuchten das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Das Thema greift den Wesenskern des Menschen auf und fragt, was für Menschenbilder es gibt und gab und welche Rolle diese spielen. Ist doch abhängig von dem Bild, das ein Mensch vom Menschen hat, wie er über sich und die Welt denkt. Und dieses Bild kann dann auf aktuelle Geschehnisse übertragen und diskutiert werden: Ist der Mensch ein verantwortlicher Gestalter oder ein Spielball der Weltgeschehnisse? Kann und soll er sich engagieren, seine Stimme erheben und etwas ändern oder nicht? Wie kommt ein Menschenbild zustande und welche positiven wie negativen Auswirkungen hat das? Solche und ähnliche wie tiefergehende thematische Fragen zum Beispiel zu (un)gleichen Menschenbildern oder dem Menschenbild in der Hospiz- und Palliativversorgung werden in den kommenden Vorlesungen immer am Montag (ab dem 10. Oktober) von 18 bis 19.30 Uhr geklärt.

In diesem Jahr findet ein Teil der Vorlesungsreihe zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder in Präsenz statt, sofern die Pandemielage es erlaubt. Alle Vorträge werden im Internet per Stream übertragen und können auch später in der Mediathek abgerufen werden.

Die Dozenten sind Experten mit unterschiedlichen Fachrichtungen, darunter Theologen bis hin zu Kulturwissenschaftlern und Pädagogen. Das aktuelle Programm kann online unter https://www.thf-paderborn.de/veranstaltung/montagsakademie/ abgerufen werden.

Die Montagsakademie fand im Wintersemester 1994/1995 zum ersten Mal statt und werde bis heute gut angenommen. „Durch die digitalen Wege haben sich noch mal neue Möglichkeiten ergeben, das Publikum ist nicht orts- oder zeitgebunden“, sagt Haslinger. Er freue sich auf das kommende Semester und hofft auf ein diskussionsfreudiges Publikum: „Jeder sollte sein Menschenbild hinterfragen und reflektieren. Und die Kirche muss den Anspruch haben, Menschen zu bilden und zu formen, und zwar zu verantwortlichen (Lebens-) Gestaltern, um so einen Beitrag zur Weltgestaltung zu leisten. Deshalb ist diese Reihe gerade jetzt so relevant und wichtig.“