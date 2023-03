Motorrad-Training auf dem Harzring zu gewinnen

Ein professionelles Fahrsicherheitstraining kann in brenzligen Situationen Leben retten. Das gilt insbesondere für Motorradfahrer, die in Kürze wieder in die Saison starten werden. Diese Zeitung verlost einen Teilnehmerplatz beim Training auf dem Harzring in Aschersleben.

85 Motorradunfälle gab es im vergangenen Jahr im Kreis Höxter. Weitere 106 ereigneten sich im Kreis Paderborn. In all diesen Fällen wurden Menschen verletzt: Dabei erlitten im gesamten Hochstift 61 Biker schwere sowie sechs tödliche Verletzungen. Bei Neuenbeken starb im August 2022 ein 60-Jähriger auf der bei Motorradfahrern beliebten L755, bereits im April verunglückte ein 28-Jähriger auf der L747 bei Büren-Eickhoff und verstarb an den Unfallfolgen.

Häufig geschehen Unfälle, weil Biker selbst Fehler machen. Stichwort: unangepasste Geschwindigkeit. Ebenso geraten Motorradfahrer in Bedrängnis, weil andere Verkehrsteilnehmer sie übersehen. Um auf solche Situationen vorbereitet zu sein, werden jährlich zum Start in die Saison Fahrtrainings angeboten.

Seit Jahren schon haben es sich Polizei und Verkehrswacht im Kreis Paderborn auf die Fahne geschrieben, die Unfallzahlen zu reduzieren und das Hobby für die Fahrerinnen und Fahrer auf ihren zum Teil hochmotorisierten Maschinen sicherer zu machen.

Interessante Kurvenstrecken

„Das Hochstift ist eine beliebte Motorradregion mit interessanten Kurvenstrecken. Ein Fahrsicherheitstraining ist daher der optimale Einstieg in die Saison. Von den Erfahrungen zehrt man das gesamte Jahr“, sagt Polizeihauptkommissar Michael Eickhoff von der Verkehrswacht Paderborn.

Die Vorbereitungen für das Training auf dem Harzring in Aschersleben laufen auf Hochtouren. Termin für die dreitägige Tour: Sonntag, 7., bis Dienstag, 9. Mai 2023. Das Programm ist für Anfänger, Wiedereinsteiger und Routiniers geeignet und richtet sich an Fahrer, die auf einem abgesicherten Gelände alltägliche Verkehrssituationen üben wollen, sagt Polizeihauptkommissar Andreas Drost von der Verkehrsunfallprävention.

Anfahren von Kurven, Fahren in verschiedenen Kurvenradien, Bremsen in Kurven, Gefahrenbremsungen, Ausweichen bei Hindernissen und nicht zuletzt Blickführung stehen auf dem Programm des Trainings, das in eine abwechslungsreiche, dreitägige Ausfahrt eingebunden ist. Für die professionelle Anleitung stehen mehrere Instruktoren des ADAC bereit. Der Harzring ist 1,1 Kilometer lang und verfügt über acht rechts sowie sechs Linkskurven. Die Teilnehmer werden in unterschiedliche Leistungsgruppen eingeteilt. „Die Teilnehmer können nach dem Training ihre eigenen Fähigkeiten und Grenzen besser einschätzen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, Verkehrsunfälle durch mangelnde Fahrkompetenz zu reduzieren“, sagt Polizeihauptkommissar Drost.

Sponsoren aus Überzeugung

Das Motorradhaus Becker-Tiemann in Paderborn gehört ebenso zu den Sponsoren der Veranstaltung wie der amtierende Paderborner Schützenkönig Dennis Happe mit seiner Firma BNM (Betriebliches Notfallmanagement) und das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT. „Das Fahrsicherheitstraining passt sehr gut zu uns, da wir Notfalltrainings und Ersthelfer-Seminare in Betrieben anbieten“, sagt Happe. Als staatlich geprüfter Notfallsanitäter und Hauptbrandmeister hat er zudem schon einige Unfälle mit Motorradfahrern gesehen.

Christian Wecker vom BMW- und Triumph-Motorradhaus ist Sponsor der ersten Stunde. Aus Überzeugung. Auch wenn die heutige Technik an den Maschinen oftmals helfe, dass man in einer kritischen Situation darauf sitzen bleibe, sei ein Training unerlässlich, meint er.

Das Programm startet am Sonntag, 7. Mai, in Bad Lippspringe auf dem Betriebsgelände der Firma RTB mit einem Frühstück sowie Segnung der Teilnehmer und Motorräder durch den Polizeiseelsorger. Danach fahren die Biker in geführten Gruppen oder einzeln über landschaftlich wundervolle Strecken durch den Solling und den Harz nach Aschersleben. Am zweiten Tag findet dann das Sicherheitstraining von 8 bis 18 Uhr statt. Am Dienstag, 9. Mai, wird die Rückfahrt angetreten.

Gewinnhotline

Wie begehrt das Training ist, zeigt sich daran, dass die insgesamt 60 Teilnehmerplätze nach kürzester Zeit ausgebucht waren. Zurzeit gibt es nur noch einen freien Platz, den nun das das WESTFALEN-BLATT verlost. Der Gewinn beinhaltet die Teilnahmegebühr für das Motorradsicherheitstraining. Alle anderen Kosten, wie zum Beispiel für Anreise und Unterkunft, gehen extra.

Unsere Gewinnhotline ist erreichbar von Samstag, 11. März, bis Montag, 13. März, 12 Uhr, unter 0 13 78 / 600 587 (0,50 € / Anruf aus dem Festnetz der dt. Telekom, Mobilfunkpreise können abweichen). Stichwort: Motorrad-Training. Die Anrufer nennen bitte Namen, Wohnort, Telefonnummer und Mailadresse. Der Name des Gewinners oder der Gewinnerin wird in der Zeitung veröffentlicht. Viel Glück!