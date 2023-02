Neuregelung gilt vom 1. April an in vielen Museen und Galerien

Paderborn

Feste Eintrittspreise für die Paderborner Museen und Galerien sind bald Geschichte. Vom 1. April an gilt „Pay what you want“. Das heißt, jeder Besucher entscheidet selbst, wie viel er zu zahlen bereit ist. Die Neuregelung haben die Mitglieder des Kulturausschusses am Mittwoch beschlossen. Sie gilt nicht für private Museen wie das HNF.