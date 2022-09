Musik „aus der Neuen Welt“ in der Paderhalle

Nordwestdeutsche Philharmonie startet mit umjubeltem Konzert in die Saison

Paderborn

Das gut besuchte Konzert der Nordwestdeutschen Philharmonie in der Paderhalle stand mit der Werkauswahl durchweg im Zeichen des künftigen Wechsels des Chefdirigenten. Der in Charleston/South Carolina geborene Shooting-Star Jonathon Heyward hatte bedeutende Komponisten seines Heimatlandes und mit Antonín Dvořáks 9. Sinfonie eine Komposition ins Programm genommen, die 1893 ausgerechnet in den USA entstanden war.

Von Hermann Knaup