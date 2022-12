Musik bringt Harry Potter nach Paderborn

Es ist 21 Jahre her, seit der erste von acht Filmen aus der magischen Zauberwelt von Harry Potter erschien und Kinogeschichte schrieb. In der Paderhalle konnten sich Fans am Sonntag bei einem Konzert Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, ganz nah fühlen.

Prominenter Besuch in der Paderhalle: Chris Rankin spielte in den „Harry Potter“-Filmen einen der Weasley-Brüder und führte durch den Abend unter dem Motto „The Magical Music of Harry Potter“.

Das Leben des kleinen Harry, der es schafft, den dunklen Lord Voldemort zu besiegen, begeisterte Millionen von Menschen. Die Faszination ist aber nicht nur in den Büchern von J. K. Rowling spürbar, sondern auch in der Musik. Starsolisten und das „London Philharmonic & Symphonic Film“-Orchester erweckten in der Paderhalle die magische Welt zum Leben.

MEHR ZUM THEMA Vor 20 Jahren erschien der erste Band der Fantasy-Reihe Zahlen und Fakten rund um Harry Potter

Der Schauspieler Chris Rankin, der in den „Harry Potter“-Filmen Percy, einen der rothaarigen Weasley-Brüder spielte, führte humorvoll durch das Programm und begeisterte das Publikum mit zwei Gesangseinlagen und mit spannenden Erzählungen vom Harry-Potter-Set.

Musik von vier Komponisten

Das Programm umfasste klassische Melodien aus allen Film-Soundtracks. Die Musik in den Filmen wurde von gleich vier Komponisten geschrieben – mit dem Ziel, eine magische Atmosphäre zu erschaffen. John Williams komponierte die Musik für die ersten drei Filme. Zudem sind Werke von Patrick Doyle zu hören, der mit seiner Musik die Zuschauer im vierten „Harry Potter“-Film durch das mysteriöse und dunkle „Trimagische Zaubererturnier“ leitet. Nicholas Hooper bekannte Filmmusik aus den fünften und sechsten „Harry Potter“-Filmen war ebenfalls zu hören sowie Alexandre Desplats Kompositionen, die den Zuschauern ein unvergessliches Ende der Filmreihe bereiteten.

Die Welt von Harry Potter wird durch Orchestermusik und Solisten zum Leben erweckt. Foto: Valeria Eichwald

Das Musikprogramm enthielt auch moderne Stücke wie „Magic Works“ und „Do The Hippogriff“. Gespielt wurde diese Musik von der Neuen „Harry and the Potters Band“, ausgestattet mit zwei Keyboards, einem Bass, einer Gitarre und einem Schlagzeug. Die Musik soll das Publikum zum Tanzen bringen.

Zusätzlich zum Musikprogramm veranstaltete Chris Rankin ein kleines Quiz und schaffte es so, dass die Zuschauer sich mit einbrachten. Das Orchester spielte eine Melodie, und wer richtig erriet, zu welchem Hogwartslehrer diese gehörte, erhielt Punkte für sein Hogwartshaus. Zu ihnen zählen Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff und Ravenclaw.

Zehn Euro für gemeinsames Foto

Mit den Worten „In Hogwarts wird jeder immer willkommen sein und ein Zuhause finden“ verabschiedete Chris Rankin das Publikum in den Abend. Und wer zehn Euro hinblätterte, bekam vom Schauspieler ein Autogramm oder konnte sich mit ihm zusammen fotografieren lassen.

Am Montag, 13. März 2023, soll es in der Paderhalle übrigens ein Wiedersehen mit der Welt von Harry Potter geben.