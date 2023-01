Musikalisch die Weihnachtstzeit in Paderborn verabschiedet

In der Gaukirche hat am Sonntag, 8. Januar, das traditionelle Weihnachtssingen zum Abschluss der Weihnachtszeit in der Gaukirche stattgefunden. Der Erlös bleibt für einen guten Zweck in Paderborn.

Mitwirkende waren der Paderborner Chor Zwischentöne gemeinsam mit Sängerinnen der Chorgemeinschaft St. Hedwig. Der Chor wurde dirigiert von Christian Nolden und von Markus Maurer am Klavier begleitet.

Das Konzert wurde eröffnet mit dem Gesang „Once in Royal David´s City“ von H.-J. Gauntlett, der seit 1919 traditionell den Weihnachtsgottesdienst am Heiligen Abend in der King's College Chapel in Cambridge eröffnet. Neben bekannten Weihnachtsstücken wie beispielsweise das berühmte „Tollite hostias“ aus dem Oratorio de Noël von Camille Saint-Saëns hat die Chorgemeinschaft unter anderem John Rutter's Star Carol vorgetragen sowie zum Abschluss die freudvolle Magnifikat-Vertonung „Song of Mary“ von Richard Shephard.

Höhepunkte waren das schwedische Weihnachtslied „Weihnacht, strahlende Zeit“ von Gustaf Nordqvist, welches den Kirchenraum mit stimmungsvollem A-Capella-Gesang durchdrang, und das Flötenspiel der neunjährigen Anne Maurer über die Titelmelodie von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Günter Kunert begleitete an der Orgel die Weihnachtslieder der Gemeinde. Chorgesang, Flötenspiel und das Singen der Weihnachtslieder der Besucherinnen und Besucher in der voll besetzten Gaukirche verliehen der Andacht einen stimmungsvollen Glanz, der die Botschaft von Weihnachten noch einmal aufleben ließ.

Mit dem Erlös des Weihnachtssingens wird der Neubau der Kinder-Intensivstation der Paderborner Kinderklinik St. Louise unterstützt.