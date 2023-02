Musikalische Friedenswünsche aus Paderborn

„Er schlief ein, er wachte auf und es war Krieg“: So heißt es in dem Lied „Alles wird Ukraine“, einem von acht Songs des Albums „Music vs War“. Entstanden ist es in den Paderborner Lava-Studios.

Es ist geschafft. Pünktlich zum ersten Jahrestag des Krieges in der Ukraine haben die Band Unsion und ihre Helfer in Paderborn ihr Album veröffentlicht.

Pünktlich zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine erschien das Album am Freitag. Bei allen Musikstreamingdiensten kann das ambitionierte Werk jetzt heruntergeladen werden – die Vorabsingle „Open Doors“ war bereits als Video veröffentlicht worden.

Musikerinnen und Musiker aus acht Nationen hätten sich zu der Band Unison zusammengefunden, erzählt Projektleiterin Sarah Kass. Darunter seien mehrere Ukrainer, aber auch Personen aus Polen, Marokko, dem Irak, Thailand und Deutschland. „Die Lieder befassen sich alle mit dem Thema Krieg im weiteren Sinne, mit dem Verlust von Menschen und Heimat, mit Sehnsucht, Leiden und Liebe“, erläutert Sarah Kass.

Stücke selbst geschrieben

Bis auf eine Ausnahme sind alle acht Lieder von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter zwischen 16 und 42 selbst geschrieben worden. Nach einem Casting Ende Oktober 2022 wurden sie innerhalb von zwei Monaten erarbeitet. Eine Besonderheit besteht darin, dass die Lieder in drei Sprachen aufgenommen wurden: auf Deutsch, Ukrainisch und Englisch. Die Übersetzerin Alona Mirkovic leistete dabei hilfreiche Dienste.

Der Paderborner Verein Tonika stellte das Projekt auf die Beine und hat es mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt finanziert. Tonika war mitten in der Corona-Pandemie Ende 2020 gegründet worden, „um Kindern und Jugendlichen einen kulturellen Push zu geben“, wie es der stellvertretende Vorsitzende Holger Schmiedl ausdrückt.

Zurück zu „Music vs War“: Die Band aus elf Musikerinnen und Musikern sei zu einer verschworenen Gemeinschaft geworden, hat Sarah Kass beobachtet. Sie hätten sich gegenseitig bei den Liedern unterstützt und häufig bis nachts geprobt. Der Bandname „Unison“, der „im Einklang“ bedeutet, komme nicht von ungefähr.

Die besondere Wirkung von Musik

Sarah Kass ist von der segensreichen Wirkung von Musik überzeugt: „Sie kann Grenzen überwinden, Dinge ausdrücken, wofür manchmal die Worte fehlen, und sie hat in diesem Fall den Menschen aus der Ukraine dabei geholfen, Paderborn als Heimat für eine gewisse Zeit besser anzunehmen.“

In der Vergangenheit hatte Sarah Kass, die das Deutsche Institut für Erinnerungskultur in Paderborn leitet, mit dem Projekt „Die Kinder der toten Stadt“ bundesweit für Aufmersamkeit gesorgt und dafür ebenso wie der Autor Thomas Auerswald und der Komponist Lars Hesse viel Lob erhalten.

Das „Musikdrama gegen das Vergessen“ erzählt von einer Propagandaaktion der Nazis im KZ Theresienstadt. 1944 wurde dem inhaftierten Komponisten Hans Krása befohlen, mit jüdischen Kindern die Oper „Brundibar“ einzuüben, um den Besuchern des Internationalen Roten Kreuzes eine heile Welt vorzugaukeln. Nach dem Besuch wurden diejenigen, die bei der Aufführung mitgewirkt hatten, nach Auschwitz gebracht und ermordet. Von dem Stück „Die Kinder der toten Stadt“ erschien ein Album und eine Hörspieledition, im April 2019 wurde es im Musiktheater Papageno in Frankfurt uraufgeführt.

Die Zeit der Tragödien endete leider nicht mit dem Zweiten Weltkrieg. Heute ist die Ukraine ein Schauplatz von Gewalt und Unmenschlichkeit. „Meine Familie hat damit gerechnet, bis Ostern wieder zurück zu sein“, erzählt Valerija Romanenko, die aus Dnipro nach Paderborn flüchtete.

Die lange Dauer des Krieges belastet auch Kateryna Holikova und ihren Mann Igor, die aus Odessa stammen. „Jede Bombe, die in der Ukraine fällt, ist eine Verletzung an meinem Herzen“, sagt Igor, der zuerst mit seinem rappenden Sohn in die Lava-Studios (www.lava-jam.com) kam und für den sich der Wunsch erfüllte, Musik unter professionellen Bedingungen aufzunehmen. Dabei wurden er und die anderen von Sarah Kass in Musikmarketing geschult.

In Paderborn staunt Igor Holikova über das viele Grün: „Ich fühle mich hier an jeder Ecke wie in einem Botanischen Garten.“ Was die nächsten Monate bringen, wissen die Flüchtlinge nicht, aber den Optimismus haben sie sich erhalten. „Alles wird Ukraine“: Der Titel eines Liedes ist gleichzeitig ein Sprichwort dafür, dass am Ende alles gut wird.