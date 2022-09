Musikalischer Spaziergang führt durch das Paderborner Ükernviertel

Paderborn

Viele Ecken und Viertel Paderborns sind es wert, sie kennenzulernen oder immer wieder neu entdeckt zu werden. Nach dem Genussspaziergang 2021 bietet der Paderborner Frauenchor zusammen mit dem stellvertretenden Bürgermeister Dietrich Honervogt am Samstag, 17. September, eine Neuauflage des musikalischen Spaziergangs erneut an. Mittlerweile zum vierten Mal in Folge.