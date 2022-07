Musikfestival im Park am Tausendquell mit Moonbootica und „Ritter Butzke“

Open-Air-Veranstaltung in Paderborn nach zweijähriger Corona-Pause

Paderborn

Nach zweijähriger Corona-Pause wird am 13. August von 14 bis 23 Uhr das vierte Tausendquell-Open-Air in Paderborn stattfinden. Das eintägige Festival findet im Park am Tausendquell nahe der Detmolder Straße statt.

