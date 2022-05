Musikfestival vom 4. bis zum 24. Juni im Paderborner Dom

Mit ihren 151 Registern zählt die Paderborner Domorgel zu den größten Orgelanlagen Deutschlands. Sie wurde am 19. Juli 1981 geweiht. Das Orgeljubiläum ist pandemiebedingt um ein Jahr verlegt worden.

Den Auftakt der Konzertreihe am 3. Juni bestreitet der frühere Paderborner Domorganist Helmut Peters mit Kompositionen aus dem Orgelweiheprogramm von 1981. Am 10. Juni präsentiert das Orgel-Jazz-Duo „Steinmetz & Stickan“ sein Programm „Grenzgänger“. Am Freitag, 17. Juni, nimmt Matthias Maierhofer, Domorganist am Freiburger Münster, die Konzertbesucher auf eine musikalische Zeitreise durch Orgelstücke des Barock, der Romantik und der Gegenwart mit. Gemeinsam mit dem Orchester der Philharmonischen Gesellschaft e.V. unter der Leitung von Domkapellmeister Thomas Berning schließt Domorganist Tobias Aehlig das Orgelfestival am 24. Juni unter anderem mit Rheinbergers Konzert für Orgel und Orchester Nr. 2 in g-Moll.

Tickets: „Paderborner Ticket Center“, Marienplatz 2a oder www.dommusik.ticket.io.