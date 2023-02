Mutmaßliche Vergewaltigung im Elternhaus nach Schützenfest

Paderborn

Zum zweiten Mal sitzt ein heute 26-Jähriger auf der Anklagebank im Gericht in Paderborn: Im Sommer 2019 soll der ehemalige Bundeswehroffizier eine damals 20-Jährige vergewaltigt haben, so der zur Anzeige gebrachte Vorwurf des mutmaßlichen Opfers. In der ersten Verhandlung gab es einen Freispruch. Nach der Revision stand nun die erste Hauptverhandlung neu an.

Von Katharina Freise