Mutmaßlicher Babyschüttler vor Paderborner Gericht

Paderborn

Ob das Leben des kleinen Nico (Name geändert) jemals so sein wird wie das anderer Kinder, weiß noch niemand. Sein Gehirn erlitt Schäden, die Ärzte einem so genannten Schütteltrauma zuschreiben. Verantwortlich dafür soll der frühere Lebensgefährte der Mutter des kleinen Jungen sein – und der 33-Jährige muss sich seit Mittwoch wegen eines mutmaßlichen Übergriffs auf das Kind vor dem Paderborner Landgericht verantworten.

Von Ulrich Pfaff