Ein 23-jähriger Schaustellergehilfe, der zunächst als vermeintlicher Zeuge ein Feuer am Rolandsweg in Paderborn gemeldet hatte, ist als der mutmaßliche Brandstifter festgenommen worden. Das haben die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Kreispolizeibehörde Paderborn in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt.

Laut den Angaben meldete am Montagmorgen gegen 2.10 Uhr ein „Zeuge“ per Notruf ein Feuer unter einem geparkten Auto am Rolandsweg. Polizei und Feuerwehr rückten zum Einsatzort aus. Auf den von der zweiten Etage überdachten Stellplätzen eines dreistöckigen Mehrparteienhauses standen zwei Autos. Unter der vorderen Stoßstange eines BMW brannten mehrere Gegenstände. Die Feuerwehr löschte das kleine Feuer noch rechtzeitig, bevor die Flammen das Auto in Brand gesetzt hätten und Gefahr für das Wohnhaus und dessen Bewohner entstanden wäre. So sei es bei einem geringen Sachschaden an dem Fahrzeug geblieben, heißt es.

Der aus Hamburg stammende Schaustellergehilfe, der auch die Bewohner des Hauses durch Klingeln aufmerksam gemacht hatte, gab an, selbst bei der Feuerwehr zu sein und sich mit den Gefahrensituationen auszukennen. Bei einer Überprüfung des 23-Jährigen stellte sich dann allerdings heraus, dass er bereits im Verdacht mehrerer ähnlicher Brandstiftungen mit teils hohen Sachschäden steht. Der Mann wurde festgenommen und die Polizei stellte die bei der Brandlegung unter dem Auto genutzten Gegenstände für weitere Untersuchungen sicher.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Am Montag beantragte die Paderborner Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen, der noch am selben Tag erlassen wurde. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.