Mutmaßlicher Tötungsversuch im Streit um intime Videos – Anklage erhoben

Er muss sich deshalb vor dem Landgericht Berlin wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ereignet hatte sich der Vorfall nach Angaben der Generalstaats­anwalt­schaft Berlin bereits vor einem Jahr, am 30. Oktober 2021.

Die Vorgeschichte: Laut Staatsanwaltschaft kannten sich der Berliner und der damals 31 Jahre alte Paderborner seit Jahren. Die beiden erstellten gemeinsam Videos für die Video-Plattform „TikTok“.

Im Rahmen einer Diskussion zum Umgang mit einer Frau in einem der Videos soll der Paderborner dem 28-Jährigen offenbart haben, dass er intime Bilder und Videos von dem Berliner und seiner Partnerin besitze. „Das soll er auch dadurch belegt haben, dass er dem Angeschuldigten eines dieser Videos über den Messaging-Dienst Snapchat zuschickte“, erläutert die Staatsanwaltschaft. „Der Angeschuldigte befürchtete nun wohl eine Veröffentlichung des Bildmaterials – und somit die Verletzung seiner persönlichen Ehre wie auch der Ehre seiner Partnerin.“

Als der Paderborner Ende Oktober 2021 in Berlin war, trafen die beiden Männer abends vor einer Shisha-Bar in Berlin-Tempelhof aufeinander. „Der Angeschuldigte soll mit einem Messer mehrfach auf den Oberkörper des Geschädigten und den Hals eingestochen und ihn erheblich verletzt haben, wobei er dessen Tod jedenfalls billigend in Kauf genommen haben soll“, heißt es in der Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft.

Als der Paderborner in die Bar flüchtete, soll der Berliner noch versucht haben, hinter ihm herzukommen. Der Paderborner musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden seine Verletzungen medizinisch versorgt. Ein Zeuge, der den Angreifer aufhalten wollte, wurde ebenfalls an der Hand verletzt.

Und auch nach der Tat spielten die sozialen Netzwerke eine Rolle: Der Bruder des Paderborners soll ein Video von der Tat veröffentlicht haben. Der Berliner wiederum soll sich daraufhin über die Foto- und Videoplattform Instagram mit der Tat gebrüstet haben.