Nach 43 Jahren: Die Pizzeria „Zur Mühle“ in Wewer schließt

„Wir hatten viele Gäste und viel Arbeit. Aber es hat großen Spaß gemacht“, lautet das Fazit von Pino Di Matteo. Er schließt seine Pizzeria „Zur Mühle“ in der Kleestraße in Wewer zum Ende des Jahres.

Komplett in den Ruhestand geht er aber nicht. Der 65-Jährige möchte seine Tochter am zweiten Standort unterstützen. Auch die Räumlichkeiten in der Kleestraße bleiben in Familienhand.