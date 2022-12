Nach Alleinunfall: Polizei ermittelt gegen Paderbornerin wegen Unfallflucht 

Am frühen Freitagmorgen, 23. Dezember, gegen 2.55 Uhr befuhr die Paderbornerin mit ihrem Opel Corsa die B64 in Richtung Bad Driburg. Laut Polizei kam sie in Höhe der Ausfahrt Warburger Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend lenkte sie stark in die Gegenrichtung, sodass das Fahrzeug nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Hier legte der Wagen mehrere Meter zurück, bevor er in einem Graben zum Stehen kam. Ein Zeuge sah den Unfall mit an und informierte Polizei und Rettungskräfte.

Als die Polizei an der Unfallstelle ankam, traf sie die Autofahrerin dort nicht mehr an. Der Opel befand sich noch im Straßengraben. Beamte trafen die 32-Jährige schließlich vor ihrer Wohnanschrift in einem anderen Auto an. Sie stand den weiteren Angaben zufolge augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Entsprechende Vortests verliefen positiv. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Der Opel Corsa wurde – wie der Führerschein der 32-Jährigen – sichergestellt. Gegen die Frau läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Sie hatte in ihrer polizeilichen Vernehmung ausgesagt, dass sie von zwei Personen in einem Auto, das zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen war, nach Hause gebracht worden war. Die Polizei bittet diese beiden Personen, sich unter Tel. 05251/3060 zu melden.