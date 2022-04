Nach Brand in Paderborner Dachdeckerbetrieb: Schadenshöhe steht fest

Paderborn

In einem Dachdeckerbetrieb an der Karl-Schurz-Straße sind am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr Teile der Lagerhalle sowie außenstehende Baumaterialien in Brand geraten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehr als 200.000 Euro, teilt die Polizei mit.